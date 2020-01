El fabricant automobilístic sud-coreà Hyundai i l’empresa de viatges compartits nord-americà Uber han anunciat aquesta setmana un acord per col·laborar en la creació d’un sistema de taxis aeris que permetrà als passatgers desplaçar-se d’un punt a un altre en un equivalent als helicòpters actuals. Segons aquest acord, Hyundai s’encarregarà de la fabricació dels vehicles, mentre que Uber aportarà la logística perquè el servei pugui operar i connectar els conductors amb els passatgers. D’altra banda, també gestionarà l’arribada i recollida d’usuaris en els heliports.

El vehicle aeri dissenyat per Hyundai ha estat batejat com a S-A1, serà 100% elèctric, podrà arribar als 290 quilòmetres per hora i recórrer distàncies de fins a 100 quilòmetres, per la qual cosa serà un servei especialitzat en trajectes curts, d’aproximadament trenta minuts de durada.