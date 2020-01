Amb l’arribada a Ryadh, el Dakar Saudi completa la primera part del seu recorregut. En total 6 etapes en les quals els participants han competit durant 2.396 km cronometrats, a més dels 1.139 km addicionals d’enllaços.

Albert Llovera-Marc Torres-Ferràn Marco, pilotant l’IVECO 517 del Team de Rooy Petronas han invertit un total de 30h17’22”, a superar els km cronometrats esmentats i es troben en una meritòria 14a posició en la classificació de la categoria dels nomenats, en edicions anteriors, monstres del desert.

Com ens resumeix Albert Llovera, durant aquestes 6 jornades s’han trobat amb una gran varietat d’escenaris, així ho comentava: Des de les previsibles dificultats amb la gran quantitat de sorra del desert àrab i les que tenen a veure amb l’apartat navegació. A tot això cal afegir la gran quantitat de pols, hi havia zones en que la visibilitat era nul·la, i la gran quantitat de pedres en algunes de les pistes. Diria que les pistes les havies d’intuir.

Amb aquest panorama, en molts casos hem hagut d’aguantar les excel·lents prestacions de l’IVECO, per a no prendre més riscos que els necessaris.

El pilot d’Andorra la Vella, es mostra entusiasmat de com estan sortint les coses en aquest primer Dakar Saudita: És cert que fins al moment ens estem divertint molt. A l’habitacle de l’IVECO el feeling és excel·lent i cadascun resol el seu treball de manera impecable. Ferràn (Marco) està demostrant el seu gran nivell quant a navegar per llocs d’extrema dificultat mentre que, Marc (Torres) ens ha tret, amb eficàcia i rapidesa, d’algun “jardí” imprevist quan li hem demanat més del compte a la nostra mecànica.

Destacar que dels tres pilots de l’IVECO 517, Ferrán Marco és el més llorejat en passades edicions del Dakar. Doble vencedor d’etapa, en les edicions del 2015 i 2018, en tots dos casos com a navegant del pilot txec Ales Loprais, nebot del sis vegades guanyador del Dakar amb Tatra, Karel Loprais.

“Un luxe tenir a Jordi Zaragoza a l’assistència.”

Fora de l’habitacle del camió, esperant pacientment en l’assistència, estan els tècnics del Team de Rooy, que tenen la sempre complicada tasca de deixar en condicions les mecàniques, perquè els seus pilots continuïn competint al màxim nivell en l’etapa següent.

A més, al Dakar Saudita, també està l’osteòpata que, al costat de l’entrenador Miguel A. Rodellar, han preparat a Llovera per a la present edició del Dakar.

Per a Albert: És un luxe poder comptar amb Jordi (Zaragoza) cada dia en arribar a l’assistència, em passo més de 2 hores amb ell i em recol·loca, en la mesura del possible, tot el que s’ha anat descontrolant durant l’etapa. Imprescindible per a sortir l’endemà en condicions de pilotar i estar entre els millors.

Després del dia de descans la pallissa serà important.

El ral·li deixa Riyadh i inicia el seu camí cap al sud del país àrab. En concret, es disputaran 741 km, en total dels quals 546 km, seran cronometrats.

Entre Riyadh i Wadi Al Dawasir, els pilots hauran de superar gran quantitat de dificultats ben diferents. La concentració serà primordial.