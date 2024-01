Horòscop del 8 al 14 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’anar molt en compte amb les coses que vagin relacionades amb el joc, ja que serà molt fàcil que perdeu diners i que en qüestions de risc hi sortiu perdent, per tant, ja ho sabeu, no se us acudeixi fer operacions perilloses, intenteu anar sempre sobre segur, fins i tot en qüestió d’esports, us podríeu fer mal. Per altra banda tindreu molt bon rotllo amb els amics, ja cal que ho aprofiteu al màxim.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Els aires que portareu seran molt macos i us faran tenir força èxit en les coses que vulgueu fer, fins i tot, si voleu trobar parella. La cosa està en que sabreu jugar bé les vostres cartes i sense posar-hi massa esforç us sortiran les coses a la primera. En l’única cosa que us demano que aneu amb compte i que sigueu delicats és en el món de la parella, perquè si ja en teniu us necessitarà a prop i hi heu de ser.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La veritat és que dominareu força la situació davant les coses que succeeixin en el vostre entorn, això fins un punt pot estar bé, però heu de mirar de no passar-vos de controladors, ja que després us podeu trobar que la cosa es compliqui una miqueta, sobretot en el camp de la parella, no fos cas que si en teniu la pressioneu més del que convingui i després s’acabi enfadant, sigueu més flexibles.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu molt d’enrenou a la feina, és com si tothom es posés d’acord en posar entrebancs pel camí, només heu de tenir paciència i sobretot buscar solucions que puguin ser fàcils i ràpides per el que convingui. Per altra banda tindreu molta facilitat de paraula, cosa que us anirà de perles per a poder argumentar tot el que feu, el per què i el com davant de qui sigui, fins i tot davant dels pares.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Per a vosaltres no seran uns dies massa bons que diguem, sembla que tot us va més lent que de costum i que les coses es posen de cul com si no volguessin anar bé de cap de les maneres. La veritat és que no és pas així, però aquesta serà la sensació que tindreu, només us puc dir que us ho agafeu amb molta calma i no perdeu la paciència que serà l’única cosa que us pot fer sentir millor, ànims.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Seran uns dies de molts alts i baixos, és com si estiguéssiu en una muntanya russa que no s’aturés mai. Tant estareu molt animats i ben contents, com de sobte estareu ben desmoralitzats, és molt important que sabent això decidiu estar molta més estona animats que de baixada. De fet, si us ho munteu bé podeu estar molt divertits i entretinguts, només cal que us busqueu algú que us faci riure i sentir bé.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi haurà coses que us poden sorprendre i que van lligades a l’estranger, potser es una notícia de la tele, o també pot ser alguna notícia d’algú que coneixeu que és de fora o que viu a fora, ara bé, de ben segur que us sorprendrà, esperem que sigui de bon rotllo. També us haig de dir que a la família hi haurà algú que estarà molt per vosaltres, el més probable es que sigui un germà o una germana si en teniu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Els millors moments els passareu a casa, tot i que a la feina i al cole tampoc us anirà malament, tot és qüestió d’estar alegres i de mirar-se les coses amb simpatia. Per contra haureu d’estar una mica pendents de la vostra parella, si en teniu, és clar, perquè potser serà qui més necessiti de vosaltres, no l’hi tingueu en compte el fet que s’enfadi per qualsevol cosa, el seu estat de nervis estarà molt a flor de pell.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu molt emprenedors, sobretot en el camp de la feina, tindreu bones idees i fàcilment sabreu com ho heu de fer per a poder aconseguir el que voleu. Això és genial, però haureu de tenir molt de compte amb un aspecte complicat que us donarà la tendència a pensar que vosaltres podeu amb tot i realment no és així, heu de donar l’oportunitat a la gent del vostre entorn a participar en la vostra vida.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Els embolics us perseguiran al llarg d’aquests dies, la sort és que dins dels embolics tot anirà de bon rotllo i, això, us donarà una facilitat de somriure bastant important i que encomanareu a la gent que us envolta. Donaran moltes ganes de veure-us i de passar una estona amb vosaltres perquè irradiareu molt bon rotllo. Aprofiteu-ho i passeu-s’ho molt bé que ja us toca també.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

A vosaltres us haig d’avisar que seran uns dies complicats, estareu molt irritats i per no res estareu a la que salta, heu de mirar de controlar aquest instint si voleu estar bé, perquè si no ho feu les coses poden ser difícils i, sobretot, en el camp de la parella us poden portar molts problemes perquè podeu reaccionar de maneres molt curioses i il·lògiques. Agafeu-vos ho en calma i respireu abans de dir res.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Necessitareu soledat, si la teniu us sentireu com a peixos a l’aigua i us anirà molt bé. El vostre espai serà el vostre paradís i les sensacions que tindreu seran genials. Penseu que tindreu el vostre sisè sentit molt a flor de pell i, això, us farà augmentar la vostra capacitat sensorial, per tant, potser que sentiu, veieu o capteu coses fora del corrent i del normal. No us espanteu que al final tot té una explicació.