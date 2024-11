Horòscop del 4 al 10 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

En aquests moments la vida en família us pot semblar un petit infern, tan sols us sentiu bé amb un dels membres d’on viviu, tot i així encara hi teniu alguna diferència d’opinió, de totes maneres la part que us compensa més és la de l’altra gent que us envolta, en conclusió, seria bo que al llarg d’aquests dies miréssiu de sortir força i distreure-us molt amb els vostres amics, amigues o coneguts.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Pot ser que al llarg d’aquests dies se us produeixi un fet diferent al que us sol passar normalment i és que podeu rebre diners d’algun lloc inesperat i us vindran molt bé per a fer-vos càrrec d’una sèrie de despeses que heu de cobrir. El que no serà tan bo és el fet que durant aquests dies també hi apareix una configuració que denota la mala relació amb la figura de la mare, mireu d’evitar enfrontaments.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tot i que no disposeu de massa temps per a fer el que voleu hauríeu de buscar temps per a vosaltres i començar a fer coses que us interessin, una d’elles anar a fer una mica d’exercici, ja us esteu apuntant a un gimnàs si és que encara no hi esteu i feu el favor d’anar-hi, el vostre cos i la vostra ment us ho agrairà moltíssim, perquè últimament els teniu força abandonats. Mireu de parlar més suau.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tant si sou noi com noia aquests dies estareu molt fèrtils, si el que voleu és tenir mainada cap problema, si teniu amb qui, és clar. La qüestió serà que l’altre hi estigui d’acord, i fer força el que es fa en aquests casos. Per altra banda, és bo d’esmentar que per als que no us afecti el fet de tenir mainada, podreu comptar amb uns dies força ambientats en el camp dels amics. Sortiu i passeu-ho bé.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Teniu tots els números per a tenir problemes a casa, la mare us farà posar dels nervis, el pare ja no en parlem i, tot plegat, perquè no els sembla bé una cosa que penseu fer i que està lligada al vostre aspecte, deixeu passar uns dies, de moment no ho feu tant si com no, perquè després hi perdreu vosaltres. Per un altre costat us aniria molt bé anar a donar un vol una mica llarg, fer un passeig de relaxació a peu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si necessiteu un crèdit o senzillament voleu que us ajudin en qüestió de diners, si us heu proposat muntar un petit negoci o alguna cosa per l’estil, us pot anar bé i és que tot el que està relacionat amb diners us anirà força bé, tot és mirar que heu de fer i començar-vos a moure. De totes maneres, si jo estigues a la vostra pell, el que faria és arreplegar el que vingui i mirar de viure tranquil·lament.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Sabeu que ara no ho podeu fer perquè hi ha moltes coses que us ho impedeixen, però el vostre cap no deixa de pensar-hi, teniu moltes ganes d’anar de viatge, de marxar una mica de la rutina. Si ara no podeu marxar lluny, mireu de fer desplaçaments curts que us matin aquestes ganes de moure-us. També heu de tenir en consideració que les coses bones es fan esperar i no us enfadeu tan ràpid a la feina.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

En el transcurs d’aquests dies tindreu aspectes de tota mena, des de molt bon rotllo amb els amics i amb la parella, fins a força enganxades a la feina que us poden portar algun maldecap si no us controleu una mica, sé que és difícil, però us convindria aprendre a tenir molta calma i a no deixar que les burrades de la gent que us envolta us facin trontollar fent que us poseu més nerviosos del compte.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Són dies una mica estranys, us mireu al mirall i no trobeu res per a posar-vos i que us hi veieu bé, només feu que provar-vos coses i més coses i no esteu convençuts de quedar bé. No patiu, el problema és la configuració astral que us afecta. Segur que als ulls de qualsevol que us miri us veurà perfecte, o sigui que no cal que us preocupeu ni us encaparreu a comprar-vos roba nova, si no us cal.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us convé fer amics nous, o si més no tenir una mica més de relació amb els vells amics, i és que la vostra relació amb ells o elles us farà molt de servei aquests dies, us donarà solucions a petits problemes que potser no tenen massa importància, però que en certs moments poden arribar a molestar. També és possible que a algun d’ells li toqui alguna rifa, i ho pugueu celebrar amb totes les ganes.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El més que podeu tenir aquests dies és un refredat de tres parells de nassos, però no us espanteu si dona la sensació que teniu alguna cosa molt greu, mireu de no exagerar les coses que pel que voleu ja us trobeu bé, i sobretot agafeu-ho amb calma que aquestes coses només volen paciència i bons aliments. Per altra banda, no feu cas de si a casa hi teniu alguna discussió, tots esteu molt nerviosos.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Teniu uns dies bastant complicats amb la parella, si no aneu amb compte pot haver-hi perill de ruptura i tot, i que les coses no estan massa fàcils en aquest sentit i és possible que es perdin els estreps d’una manera ràpida i sense control. Si no teniu parella, tot això que us estalviareu, i a part, potser us aniran millor aquests dies, de totes maneres aquestes coses sempre es poden alleugerir contant fins a 10.