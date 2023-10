Horòscop del 30 d’octubre al 5 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Seran uns dies complicats sobretot en el camp de la parella i el tema amorós, hauríeu de mirar d’estar més tranquils perquè amb el ritme que portareu gairebé us trobareu amb discussions de les que tenen conseqüències importants. Si no teniu parella tot això que us estalviareu, però evidentment seran uns mals dies per a buscar-ne. Sort que en la feina tot anirà bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Haureu d’anar molt en compte amb les infeccions i els refredats ja que al llarg d’aquests dies estareu una mica baixos de defenses i, això, us pot repercutir directament en la salut, el més important és que si ja ho sabeu, us cuideu i mireu de reposar i menjar bé. Aquest és el gran secret i si ja no hi sou a temps i us ha enxampat el refredat, agafeu-lo amb calma i si podeu feu manteta i llit uns dies.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu uns dies genials en comunicació i amb tot el que va relacionat amb els amics i el contacte social, cosa que us pot anar molt bé en el camp de la feina, però també en el camp dels amics i la diversió. Només haureu de vigilar en el camp de la parella, perquè serà on deixareu anar totes aquelles coses que us fan posar dels nervis i que a l’últim moment us fan estar una mica de mal humor.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Moltes coses d’aquests dies aniran relacionades amb el camp dels diners, el millor de la història és que la tendència indica que us arribaran diners i, això, sempre va bé. Això no vol pas dir que podeu gastar desmesuradament perquè després les coses es poden complicar i estaríeu ben fumuts. Estigueu pendents de les persones grans del vostre voltant, tenen tendència a estar malalts.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Dirigireu l’orquestra a tot arreu on aneu, i la veritat és que se us donarà la mar de bé poder guiar a les persones que teniu al vostre entorn, ara bé heu de mirar de no ser massa radicals perquè potser algú s’enfada i després tindreu feina perquè la cosa es calmi una mica. Per tant, maneu però feu-ho de bon rotllo i així tothom s’ho agafarà millor i vosaltres no hi sortireu perdent. Bons dies amb els diners també.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tindreu bones idees en el camp de la feina i és molt important que les feu servir perquè us poden treure d’algun embolic i serà més fàcil per a vosaltres saber per on heu d’enfocar els vostres coneixements. També heu de tenir present que us heu de cuidar una mica l’aspecte de descansar, ja que és molt possible que ho passeu malament alguns dies en el camp de la son i el dormir, heu de mirar de relaxar-vos.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Vosaltres desitjareu estar sols i fer una mica la vostra, fins el punt en que no tindreu ganes de parlar amb ningú, cosa que heu de mirar de solucionar, penseu que no us convé pas estar ni tancats ni incomunicats, o sigui que ja podeu fer l’esforç de sortir i de comunicar-vos, perquè els únics que hi perdeu sous vosaltres mateixos i prou, per tant estic ben convençuda que no val la pena perdre el temps.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Hi haurà molta activitat, tant a casa com a fora, estareu molt animats i amb forces per a menjar-vos el món, i cal que les feu servir, perquè serà un moment genial per a vosaltres, però no d’aquells moments per a passar distret, haureu de mirar d’estar a la que salta per a poder aprofitar tot el que ve de bo. Mireu de no posar-vos massa nerviosos que acabareu engegant a algú i això heu d’evitar-ho.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La tensió serà el plat de cada dia i serà un plat de mal pair, és evident que no és bo estar nerviós, però per a vosaltres serà complicat. Bàsicament perquè els nervis aniran lligats a la mala llet i això us farà descontrolar, entrant a formar part del vostre comportament natural les respostes ràpides i mal sonants i també fins a un punt de mala educació, sort que només seran uns dies, no patiu.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

El vostre sisè sentit estarà a flor de pell i us adonareu de tot el que passa al vostre voltant, tant de les coses que es veuen com de les coses que només es capten amb les sensacions, no us estranyi notar que teniu companyia o que sentiu que us miren, bàsicament esteu molt més sensibles del normal i, això, us fa captar moltes coses que normalment no capteu. Fins i tot crec que pot ser divertit i curiós.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquests dies us vindrà de gust parlar amb tothom i, sobretot, us vindrà de gust saber moltes coses, estareu una mica xafarders, però no pas amb mala fe, més que res serà curiositat i ganes d’apaivagar les vostres intrigues. Sempre és bo saber, però heu de mirar de no estar massa insistents perquè potser algú us contesta una mica de pressa i no cal. Amb la parella genial.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us sentireu com peix a l’aigua si podeu estar amb companyia, és fàcil que conegueu a molta gent diversa i sobretot que conegueu persones amb algun càrrec important. De fet, els càrrecs no tenen importància, el que en té és la persona en si, que realment és qui acabarà fent allò que ens afecti directament. Aneu a conèixer a persones i no al que representen, us sentireu molt millor.