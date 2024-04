Horòscop del 15 al 21 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aquests seran uns dies més aviat agradables per a vosaltres, ja que us tiraran els trastos i això sempre agrada. És molt reconfortant que us elogiïn i us diguin tot el que feu bé, però heu d’anar amb compte que no us hi podeu repenjar i heu de seguir treballant amb ganes. Per cert, és molt probable que al llarg d’aquests dies conegueu gent de fora i que se us despertin les ganes de viatjar cap a l’estranger.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt fora de lloc aquests dies, el motiu serà el vostre camp sentimental. Per una banda, sembla que tot va de primera i, per l’altra, teniu molts dubtes basats en certa manera en la desconfiança que vosaltres mateixos aneu fent créixer. No penseu tan malament, si teniu algun dubte ho pregunteu directament a qui li afecta i ja està, si la resposta us agrada bé i si no, es fa alguna cosa per a canviar-ho.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si per alguna d’aquelles coses mai heu pensat que no sabíeu parlar clar, al llarg d’aquests dies no ho podreu pas dir ja que la vostra facilitat de paraula vindrà acompanyada d’una facilitat de concretar i deixar clar tot el que es vol dir, o sigui que si fa temps teniu ganes de posar els punts a sobre les is a algú, ara seria un bon moment perquè no us quedareu pas a mitges i us entendran perfectament.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Aquests dies us toca deixar-vos anar i portar els vostres somnis a la realitat. Segurament penseu, i això com es fa? Dons bé, es fa deixant totes les pors enrere i creient més en vosaltres mateixos, si us ho proposeu podeu fer grans coses i podeu sentir-vos molt bé amb les vostres creacions. En definitiva, pareu de pensar i actueu, en traureu més profit i us divertireu molt més que també us convé força.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Seran uns dies molt contradictoris, per una banda les coses no poden ser millors, si parlem dels camps del plaer, dels viatges i de la relació amb la societat i els amics i, fins i tot, en la feina, però, per l’altra banda, sembla que tot es giri del revés en el camp de la família, els germans, fills i també amb la parella, es ben bé que no es pot tenir tot, i l’únic que us puc dir és que tingueu paciència, ja millorarà.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si ens ho mirem bé seran uns dies en què els diners tindran una importància irrellevant, no és pas perquè us toqui cap rifa, sinó que haureu de controlar la vostra economia que estarà força alterada. A part d’això la vostra part sentimental es veurà afectada per una riuada de bones experiències, cosa que agraireu, ja que necessiteu poder estabilitzar els vostres sentiments i sobretot compartir-los amb algú.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

A vosaltres sembla que aquests dies no se us posen massa bé que diguem, hi ha una falta de comunicació bastant gran i no teniu ganes d’estar amb ningú. Si podeu, mireu-vos alguna pel·lícula de riure i a poder ser us la creieu, d’aquesta manera us animareu una mica més i ho veureu tot amb més bons ulls. Per altra banda, us aconsello que no penseu tant amb el passat i mireu de cara al futur.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La seguretat que tindreu amb vosaltres mateixos serà d’admirar, ja us convenia passar uns dies així. Ara bé, heu d’anar amb compte que és un bon moment per a estabilitzar i deixar clares les coses, sobretot en l’àmbit familiar, fa massa temps que aquest tema està aparcat i s’ha de deixar clar. Per altra banda, no us costarà massa lligar i, això, si no teniu parella, us anirà molt bé, no sortirà res massa seriós.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu tendència a veure-ho tot força negre, feu el favor d’animar-vos una mica que la cosa no és pas tan greu. Sí que hem de tenir present que en el tema de diners ho porteu una mica malament, però és perquè us costa organitzar-vos i no us administreu prou bé, a part que això no us ha de fer estar desanimats ja que no és motiu. I, sobretot, esquiveu les discussions, teniu les de perdre i no cal patir.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Seran uns dies en els quals els malsons faran acte de presència, i als que heu de mirar de no fer-los massa cas, senzillament perquè si us hi capfiqueu ho passareu força malament i no val la pena, al cap i a la fi tan sols són somnis i no són reals encara que ens donin alguna informació o algun missatge en clau. També seria interessant que estiguéssiu més per la parella que ara us necessita més que mai.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquests dies sembla que no us surt res bé, i és que esteu força nerviosos i això comporta que no esteu atents al que esteu fent, hauríeu de calmar-vos una mica i, a poder ser, fer alguna teràpia de relaxació. Per altra banda, un dels motius que us fa posar dels nervis és el tema parella, tant si en teniu com si no, en aquest aspecte us aniria bé tenir calma i respirar fons abans de res, tot es farà.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

A vosaltres la mainada petita us donarà molta força per a continuar lluitant, no té perquè ser cap fill vostre, potser és el fill d’altres, però, a vosaltres us dona vida i alegria. Si teniu parella i no voleu tenir mainada de moment, haureu de prendre precaucions o us podeu endur un ensurt. Al llarg d’aquests dies també seria convenient posar una mica el peu al fre amb l’economia que la teniu una mica submergida.