Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Us podeu sentir una mica febles en tema d’emocions, tot us farà sentir estranys, no vol dir que us hàgeu de sentir malament, sinó que us sentireu diferents. No cal que us preocupeu més del compte, ja que moltes coses seran només sensacions i no tindran cap importància. El millor que podeu fer és sortir i xerrar amb tothom.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu inestabilitat de pensaments i això us farà tenir dubtes del que voleu. Estaria bé que féssiu coses per distreure-us i sobretot que us deixéssiu portar pel bon rotllo que us poden donar les persones que anireu coneixent pel camí. A la feina podeu tenir alguna sorpresa bona per vosaltres encara que a algú no li agradi gaire.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Us pot donar per voler escriure tot allò que us passi pel cap, la veritat és que tampoc estaria malament que ho féssiu, de vegades va bé deixar constància del que es pensa i després al cap d’un temps ho tornes a llegir i descobreixes que hi ha coses prou interessants. A banda d’això estaria bé que estiguéssiu pendents dels de casa.



Cranc



al 21 de juliol

Anireu a la vostra i voldreu fer el que us doni la gana sense mirar res, aneu amb compte perquè fer això vol dir que podeu molestar a algú i tenir algun conflicte que no cal. El que us aniria més bé és dedicar-vos a fer el que voleu però havent fet primer tot allò que us toca per responsabilitat o per obligació encara que no agradi.



Lleó



al 21 d’agost

Els amics us faran costat en les decisions que hàgeu de prendre, per tant és bo que els hi expliqueu la situació en la que us trobeu així us donaran solucions per anar més bé. També heu de tenir present que tindreu ganes de sortir i de divertir-vos, però aneu amb compte que si us emboliqueu gaire en podeu fer alguna que no toca.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Us podeu trobar amb la dificultat de que les paraules no us surtin i que us costi expressar el que voleu d’una manera entenedora. En moments així el millor és no voler forçar les coses i deixar la conversa per alguna altra estona, si es pot. Al llarg d’aquests dies us pot anar bé és reposar i mirar de descansar el màxim de temps.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu molta mandra a la feina o en els estudis. Si és el vostre cas, heu de mirar de no deixar-vos portar per aquesta mandra i buscar la manera d’estar més desperts i animats, si no se us escaparan coses interessants per fer i després us sabrà greu. Espavileu-vos i poseu-vos les piles que anireu molt més bé i estareu més contents.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

A casa tot us anirà més lent del compte, sembla que tot vol anar poc a poc i que res no vol sortir a la primera. Serà una tònica que s’anirà repetint al llarg d’aquests dies i haureu d’agafar-vos les coses amb la calma i pensant que tot s’anirà fent quan hagi de ser i sense posar pressions a res, si és que no vol sortir a la primera.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La vostra opinió de certes coses pot ser molt diferent a la de persones que teniu al vostre voltant. Haureu d’anar amb compte en no ofendre als demés volent imposar-vos de manera massa radical. Encara que estigueu segurs del que penseu cal deixar o tolerar els pensaments dels demés. Saber escoltar i valorar us pot enriquir molt.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us tocarà pensar més del que esteu acostumats per buscar solucions de temes que van relacionats amb coses familiars. Heu de ser prudents i mirar que tothom pugui estar bé, no us llenceu a dir coses massa ràpid perquè la podeu espifiar i és millor fer les coses bé. Cal que us centreu en la feina o els estudis per estar atents a tot.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tindreu moltes ganes de parlar i d’explicar tot el que us passa pel cap, i ja està bé, però heu de tenir present que hi ha coses que no cal explicar-les a tothom perquè us poden portar problemes més endavant. Seleccioneu bé els amics que teniu que així estareu més tranquils. Us pot sortir algun amant, no us poseu en problemes.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març