Hora del conte, a la Seu, per a sensibilitzar sobre la celiaquia

La delegació a l’Alt Urgell-Cerdanya de l’Associació Celíacs de Catalunya organitza aquest dissabte, 9 de maig, una activitat de sensibilització sobre la celiaquia, que tindrà lloc a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell. Serà Jordi Tomàs qui llegirà el conte El Manelic sempre té gana, una història adreçada a infants. Després de la lectura, la delegació resoldrà tots els dubtes que sorgeixin als nens i nenes i als seus acompanyants sobre aquesta malaltia crònica i la dieta sense gluten.
Tal com explica RàdioSeu, el mes de la celiaquia, a Catalunya, se celebra al maig, essent la jornada central el dia 16, Dia Internacional de la Celiaquia o de la Malaltia Celíaca. Durant aquest període, aquesta i d’altres entitats organitzen actes per a conscienciar, donar visibilitat i recolzar les persones amb aquesta malaltia intestinal, la més freqüent en el món occidental, ja que estudis recents demostren que afecta aproximadament 1 de cada 100 persones.
La celiaquia és la reacció, per predisposició genètica, a la ingesta del gluten, una proteïna present en alguns aliments, com ara el blat, el sègol, l’ordi o la civada. El consum d’aquesta proteïna provoca en les persones afectades una lesió intestinal que afecta la seva capacitat d’absorbir els nutrients.
Els símptomes se solen manifestar durant la infància, però poden aparèixer a qualsevol edat. Tanmateix, la malaltia també es pot presentar de manera asimptomàtica. La detecció precoç és clau per a evitar les complicacions que se’n poden derivar. La dieta estricta sense gluten, que s’ha de seguir durant tota la vida, és l’únic tractament actual i en la majoria dels casos permet la recuperació total i permanent de la lesió intestinal.