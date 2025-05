Ho sabies? Què és el Döstädning

Trastos que s’han enretirat d’una casa (Getty images)

El concepte Döstädning de prové de Suècia i es tradueix literalment com a “neteja de la mort” (dö significa “mort” i städning vol dir “neteja” en suec) i és una pràctica que consisteix a ordenar, reduir i simplificar les possessions d’una persona mentre encara és viva, habitualment en l’etapa madura o ja entrada la vellesa. La idea és revisar tot el que s’ha acumulat al llarg de la vida i decidir què realment té valor —sigui pràctic, sentimental sigui emocional— i què es pot regalar, vendre, donar o llençar.

L’objectiu no és només viure amb menys objectes, sinó també evitar que, quan una persona mori, els seus familiars hagin d’afrontar la difícil tasca de gestionar totes les seves pertinences sense conèixer-ne el valor o el significat. Aquest enfocament es va popularitzar gràcies a Margareta Magnusson, una escriptora sueca que va escriure el llibre “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning” (“L’art suau de la neteja sueca abans de morir”), publicat l’any 2017. El llibre combina consells pràctics amb reflexions personals sobre la importància de deixar un llegat ordenat, no només físicament sinó també emocionalment.

Magnusson descriu el döstädning com un acte d’amor, perquè facilita el dol i redueix l’estrès per als que han de continuar vivint després de la pèrdua d’un ésser estimat. La pràctica no segueix regles rígides, però inclou passos com:

Revisar possessions una per una : des de roba i llibres fins a objectes sentimentals.





de cada objecte. Compartir històries amb familiars sobre els objectes que tenen un significat especial, per tal de donar-los context o transmetre memòries.





allò que no és essencial. Deixar instruccions sobre què fer amb certs objectes o documents.

També pot incloure revisar documents legals, fotografies, arxius digitals i qualsevol cosa que pugui causar maldecaps als familiars si no està clarament organitzada. Encara que va néixer a Suècia, el döstädning s’ha estès ja per països d’arreu del món: Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, França o el Canadà.