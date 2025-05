El robatori de comptes d’Spotify creix i genera milions en fraus

Un mòbil on hi apareix el logotip d’Spotify (Autor: Wichayada suwanachun. iStock/ GettyImages Plus)

Spotify és el servei d’streaming de música més popular del món, amb prop de 700 milions d’usuaris actius i 265 milions de subscriptors prèmium. El seu gran abast el converteix en un objectiu freqüent per als ciberdelinqüents, que busquen explotar comptes compromesos amb diferents finalitats, des de la venda en mercats il·legals fins al seu ús per a fraus dins de la indústria musical.

“Els comptes robats poden vendre’s a preus reduïts en la dark web o a través de canals de Telegram, la qual cosa genera guanys significatius quan es comercialitzen en grans volums”, assenyala Josep Albors, director de recerca i conscienciació de ESET España. “També poden utilitzar-se per a realitzar fraus d’streaming, un esquema en el qual xarxes de comptes compromesos reprodueixen cançons en bucle per a inflar artificialment el nombre de reproduccions i augmentar els ingressos generats per a uns certs artistes”. Segons Beatdapp, una plataforma de detecció de fraus en streaming, aquest tipus de frau representa almenys el 10% de totes les reproduccions, generant pèrdues de fins a 3.000 milions de dòlars a l’any per a la indústria musical.

A més, els atacants poden obtenir dades personals dels usuaris, com a informació de pagament, historial de reproducció i connexions amb altres plataformes. Això obre la porta a atacs d’enginyeria social o, fins i tot, al robatori d’identitat.





Formes en què poden robar-te el compte de Spotify

Els ciberdelinqüents utilitzen múltiples estratègies per a comprometre comptes d’Spotify i obtenir credencials d’accés. ESET, companyia líder en ciberseguretat, destaca quatre de les més freqüents:

1- Phishing: Correus electrònics falsos que imiten les comunicacions oficials d’Spotify i intenten enganyar els usuaris perquè introdueixin les seves credencials en llocs fraudulents. Aquests missatges solen incloure advertiments urgents sobre problemes amb la subscripció o el mètode de pagament per a generar una reacció impulsiva.

2- Aplicacions fraudulentes: Programari no autoritzat que promet funcionalitats addicionals, com eliminar anuncis o accés gratuït a Spotify Prèmium. Aquestes app poden robar credencials d’accés o injectar malware en els dispositius de les víctimes.

3- Malware: Programes maliciosos dissenyats per a capturar informació personal, incloent-hi credencials d’accés. Poden ocultar-se en extensions de navegador, descàrregues de programari il·legítim o arxius adjunts en correus electrònics maliciosos.

4- Farciment de credencials: Quan els atacants usen combinacions de correus electrònics i contrasenyes filtrades en altres bretxes de dades per a intentar accedir a comptes de Spotify. Com molts usuaris reutilitzen contrasenyes, aquesta tècnica és altament efectiva.





Com saber si el teu compte d’Spotify ha estat hackejat?

Els senyals que un compte ha estat compromesa poden variar, però solen incloure canvis inesperats en la configuració, com a modificacions en l’adreça de correu electrònic, dades de pagament o el tipus de subscripció. També és comú notar alteracions en l’historial de reproduccions, amb cançons o artistes desconeguts, així com l’aparició o desaparició de llistes de reproducció sense explicació. Un altre indici d’accés no autoritzat és la presència de sessions actives en dispositius desconeguts, la qual cosa pot verificar-se en la configuració del compte. A més, tancaments de sessió freqüents i inexplicables poden ser un senyal que algú més està utilitzant el compte sense permís.

Si es detecta alguna d’aquestes anomalies, és fonamental actuar ràpidament per a recuperar el compte i protegir la informació personal.





Consells per a protegir el teu compte d’Spotify

Per a minimitzar el risc que el teu compte sigui compromès, ESET proposa les següents recomanacions:

– Ser escèptic amb els correus electrònics sospitosos: Spotify mai demanarà credencials ni informació de pagament a través de correus electrònics o missatges.

– Verificar sempre l’adreça del remitent: Els correus legítims d’Spotify provenen de dominis que acaben en “@spotify.com”.

– Evitar descarregar aplicacions de fonts no oficials: Només utilitzar les versions oficials d’Spotify disponibles en l’App Store, Google Play o la seva pàgina web.

– Mantenir actualitzat el programari: Les actualitzacions de seguretat protegeixen contra vulnerabilitats que els ciberdelinqüents poden explotar.

– Usar contrasenyes úniques i robustes: No reutilitzar contrasenyes en diferents serveis i millor gestionar les credencials amb un gestor de contrasenyes.

– Activar l’autenticació en dues passes: Si bé Spotify encara no ofereix aquesta opció de manera nativa, és recomanable activar mesures de seguretat addicionals en comptes de correu associat i altres serveis vinculats.

– Revisar regularment les sessions actives i tancar aquelles sospitoses: Spotify permet tancar totes les sessions des de la configuració del compte.





Per Tecnonews