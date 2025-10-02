Ho sabies? La saviesa de la Kabbalah

La Kabbalah és una antiga saviesa espiritual que ofereix una comprensió profunda de l’univers, la vida i el propòsit de l’ésser humà. Originada en la tradició jueva, però amb una influència que s’estén més enllà de qualsevol religió o cultura, la Kabbalah busca revelar les lleis ocultes que governen la realitat i la connexió de l’ànima amb el cosmos. El terme Kabbalah prové de l’hebreu קַבָּלָה i significa “recepció” o “tradició”. Aquesta disciplina mística es basa en el concepte que el món visible és només una petita part d’una realitat més àmplia i espiritual. Segons els cabalistes, existeix un ordre sagrat en l’univers que es pot comprendre mitjançant l’estudi de textos sagrats, la meditació i la pràctica espiritual.
La Kabbalah sosté que tot el que experimentem en aquest món té un significat profund i que la vida humana té un propòsit superior: assolir la plenitud espiritual mitjançant la comprensió de les lleis divines i la connexió amb la Llum infinita.
Els pilars de la Kabbalah
- L’Arbre de la vida
Un dels conceptes fonamentals és l’Arbre de la vida, un esquema simbòlic format per deu sefirot (emanacions divines) que representen diferents aspectes de la creació i del camí espiritual de l’ésser humà. Aquest arbre és un mapa que guia el practicant cap a una consciència més elevada i una connexió més profunda amb la divinitat.
- La Llum i el Recipient
Segons la Kabbalah, tot en l’univers és una interacció entre la “Llum” (energia divina) i el “Recipient” (l’ésser humà, que desitja rebre aquesta energia). El propòsit de la vida és aprendre a rebre la Llum de manera equilibrada, compartint-la amb els altres i transcendent el desig egoista.
- El Zohar
La Kabbalah es basa en diversos textos sagrats, però el més important és el Zohar, un llibre místic escrit en arameu que conté comentaris secrets sobre la Torà. Aquest text explora les profunditats de la creació, la naturalesa de Déu i el paper de l’ésser humà en el pla diví.
L’estudi de la Kabbalah aporta beneficis tant espirituals com pràctics. Moltes persones que s’hi apropen busquen respostes a preguntes existencials, eines per a millorar les seves vides i una major comprensió del seu propòsit.
Entre els seus ensenyaments, la Kabbalah ofereix:
- Una visió més profunda sobre les causes dels esdeveniments a la vida.
- Eines per a gestionar emocions i relacions de manera més conscient.
- Un camí cap a l’autoconeixement i la transformació personal.
- Una connexió amb una saviesa ancestral que transcendeix les religions.