Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La formiguera petita és una de les papallones de la família Lycaenidae més grans que hi ha ara mateix a Catalunya, juntament amb Phengaris arion i Iolana debilitata, també amenaçades. Presenta cert dimorfisme sexual. Mascles blaus amb el marge fosc a les dues ales. Femelles similars, però amb el marge fosc molt més ample i amb punts negres postdiscals poc destacats. Presenta certa semblança amb Phengaris arion, amb punts negres al revers de les ales més grans, i presenta punts negres a l’interior de la cel·la. És una espècie catalogada com vulnerable.
Hàbitat
- La formiguera petita viu en prats calcícoles de l’estatge subalpí amb presència imprescindible de Gentiana cruciata i la formiga Myrmica schencki . La formiguera petita viu a Catalunya -també al Principat d’Andorra- en el rang altitudinal entre els 1.000 i 1.900 metres d’altitud.
Distribució
- Molt localitzada, encara que pot ser de forma molt local una mica abundant sempre en zones on hi ha Gentiana cruciata. A Catalunya es distribueix per les comarques de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya i Ripollès. Pot ser localitzada, igualment, al Principat d’Andorra.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.