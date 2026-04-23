Ho sabies? Com gestionar la frustració en el dia a dia

La frustració és una emoció que tots coneixem molt bé, sobretot durant l’adolescència i la joventut. Apareix quan alguna cosa no surt com esperàvem: suspendre un examen tot i haver estudiat, discutir amb algú que estimem, no sentir-nos compresos o comparar-nos constantment amb els altres. Encara que sigui incòmoda, la frustració és normal i forma part del creixement personal.
El primer pas per a gestionar-la és acceptar que sentir frustració no és cap fracàs. Moltes vegades pensem que hauríem d’estar sempre bé o tenir-ho tot sota control, però això no és realista. Tothom s’equivoca, dubta i es desanima de tant en tant. Reconèixer com ens sentim ens ajuda a no acumular emocions i a entendre’ns millor.
Un altre aspecte important és identificar per què ens sentim frustrats. Pot ser perquè ens exigim massa, perquè tenim expectatives molt altes o perquè ens comparem constantment amb els altres, sobretot a través de les xarxes socials. Preguntar-nos “què m’ha fet sentir així?” ens ajuda a posar ordre als pensaments i a veure la situació amb més perspectiva.
Quan la frustració apareix, és fàcil entrar en un bucle de pensaments negatius: “no serveixo per a res”, “sempre em passa a mi” o “no ho aconseguiré mai”. Aprendre a canviar aquest diàleg intern és clau. En lloc de criticar-nos, podem parlar-nos com ho faríem amb un amic: amb respecte, paciència i comprensió.
També és molt útil fer una pausa. Quan estem molt alterats, costa pensar amb claredat. Respirar profundament, escoltar música, sortir a caminar o fer alguna activitat que ens agradi pot ajudar a calmar-nos. Després d’això, sovint veiem el problema amb uns altres ulls.
Acceptar que no cal ser perfecte és un altre aprenentatge important. Els errors no defineixen qui som ni el nostre valor com a persones. De fet, equivocar-se és una manera d’aprendre i de millorar. Cada error ens dona informació per a fer-ho millor la pròxima vegada.
Finalment, parlar del que sentim marca la diferència. Compartir la frustració amb algú de confiança (amics, familiars o professors) ens pot ajudar a sentir-nos menys sols i a trobar suport. Expressar el que ens passa no és un signe de debilitat, sinó de valentia.