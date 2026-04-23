Cuina pas a pas: Sípia amb patates i cloïsses

La sípia amb patates és un estofat senzill i fàcil. A més a més, porta ingredients, els quals són molt lleugers, perfectament compatibles amb una dieta equilibrada. L’ideal d’aquest guisat és que la sípia i les cloïsses que s’utilitzin, siguin fresques, ja que li donarà un bon gust i la qualitat del plat serà més alta. L’objectiu és aconseguir un estofat amb les patates ben cuites, la sípia tova, les cloïsses saboroses i, sens dubte, un estofat per a llepar-se els dits!
Ingredients per a 4 persones:
- Una ceba gran de Figueres
- Dos alls
- Mig quilo de patates Kennebec
- Mig quilo de sípia fresca i neta (una gran o dues petites)
- Tres tomàquets madurs
- Un litre de brou de peix / fumet
- Opcionalment, 300g de cloïsses
- Pebre negre
- Sal
- Una culleradeta de pebre vermell dolç
