Hive Five i Vallnord-Pal Arinsal signen un acord per atreure més visitants a Andorra

Aquest dimarts, Turi Mora, fundador d’Univers BOMOSA, i Josep Marticella, director general de Vallnord-Pal Arinsal, han signat un acord de col·laboració per tal d’oferir preus més avantatjosos als seus clients. Per una banda, als esquiadors, per tal que puguin treballar en el coworking Hive Five d’Andorra la Vella i, per l’altra, als usuaris del cowork de Bomosa, així com als d’Aticco de Barcelona i Madrid –amb els quals Hive Five acaba de signar un acord de col·laboració–, per tal de fer-los més accessible la pràctica de l’esquí. Així, s’espera que l’acord pugui atreure més visitants a Andorra.

Gràcies a aquest acord, els portadors del forfait de Vallnord – Pal Arinsal obtindran preus especials en les tarifes de Hive Five, depenent del pla que demanin i de la disponibilitat de l’espai. Per la seva banda, Vallnord – Pal Arinsal oferirà descomptes en els seus forfets ‘Ski&Bike’ i ‘DAYpass’, de la temporada d’hivern 2021 (des del mes de gener fins el proper 11 d’abril), als membres dels coworkings Hive Five d’Andorra i Aticco de Barcelona i Madrid.

En concret, l’oferta suposa beneficiar-se del forfet de temporada ‘Ski&Bike’ per a no resident a 305 € per persona. Respecte als ‘DAYpass’, Vallnord – Pal Arinsal presenta les següents ofertes a partir d’un dia, per al client dels coworkings i fins a quatre acompanyants: si es reserva amb 24 hores d’antelació, un 10% de descompte en forfets i, si es reserva amb 48 hores d’antelació, el descompte és del 15%. En ambdós casos, amb un 5% de descompte addicional a partir d’un dia.

Per tal de gaudir d’aquests descomptes, els coworkers de Hive Five i d’Aticco hauran d’identificar-se com a clients, ja sigui per e-mail (clients@vallnord.com) com a qualsevol de les taquilles de l’estació d’esquí; mentre que els esquiadors de Vallnord – Pal Arinsal hauran de presentar el seu forfait i contactar prèviament amb Hive Five, mitjançant l’e-mail (hola@hivefive.ad).

Un acord win to win

“En el cas de poder integrar un sistema de codis de descompte directe en el web de Hive Five, ho comunicarem a Vallnord – Pal Arinsal de forma immediata, perquè ho puguin traslladar també als seus clients”, ha explicat Turi Mora, fundador d’Univers BOMOSA, per a qui “aquest acord suposa donar un pas més enllà dins l’estratègia del nostre cowork, d’oferir activitats d’oci a preus molt competitius als nostres usuaris, ja sigui als que treballen de manera més habitual al cowork, com als clients esporàdics que molt probablement voldran pujar a Andorra durant la temporada d’esquí i que podran fer-lo a unes pistes tan idònies com són les de Vallnord-Pal-Arinsal”. El fundador d’Univers BOMOSA, a més, ha volgut recordar que tots els beneficis empresarials que generi el coworking es destinaran a accions solidàries filantròpiques al Principat d’Andorra, a través dels programes de BOMOSA Fundació.

Per la serva banda, Josep Marticella, director general de Vallnord – Pal Arinsal, ha manifestat que ”aquesta col·laboració també és molt positiva per als nostres clients, ja que busquem oferir una gran varietat per als nostres clients. En aquest cas, poder oferir també un espai de treball. Estem molt contents de fer-ho amb Hive Five.”