Padreny demana més informació a Govern sobre l’aeroport de Grau Roig

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha realitzat una demanda d’informació a Govern al voltant del projecte de construcció d’un aeroport a la zona de Grau Roig i ho ha fet per “criteris de transparència en relació amb l’accés a tota la documentació relativa a aquest aeroport i les accions realitzades pel Govern d’Andorra en aquest projecte”, defensa el Partit Socialdemòcrata en un comunicat.

En aquest sentit, Padreny ha demanat l’Informe de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana sobre els dos “estudis de factibilitat” de construcció d’un aeroport en territori nacional andorrà, presentats per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, i el conveni o convenis o documents de col·laboració signats, entre el 2015 i 2020, pel Govern d’Andorra i la Cambra de Comerç, que tinguin com objecte la construcció d’un aeroport en territori nacional andorrà.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’ha efectuat aquesta demanda d’informació després que el cap de Govern informés en la darrera sessió de control al Consell General, del 3 de desembre del 2020, que l’Autoritat Aeronàutica Andorrana havia elaborat un informe, al voltant dels dos estudis de factibilitat de l’aeroport en territori nacional andorrà que la Cambra de Comerç havia fet arribar, prèviament, al Govern d’Andorra.

En aquesta mateixa sessió, el cap de l’executiu també va assenyalar que el citat conveni amb la Cambra havia estat signat per l’anterior Govern. No obstant això, Padreny ha concretat que “tenim coneixement que l’últim conveni es va signar l’octubre del 2019, durant el mandat de l’actual Govern. Per aquest motiu, reclamem el contingut de l’últim conveni signat, així com qualsevol altre conveni o document de col·laboració sobre l’aeroport a Andorra, entre Govern i la Cambra, que s’hagi signat en un període de cinc anys”.