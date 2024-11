Hípica: Joan Caminal deixa el pavelló d’Andorra ben alt a Madrid

El genet andorrà i el seu cavall superat els obstacles a Madrid (FAH)

El genet de la Federació Andorrana d’Hípica (FAH), Joan Caminal, segueix en plena forma i ha tornat a aconseguir una destacada posició, en aquesta ocasió, en la competició internacional CSN 2* Yeguada Anantara, a Madrid (salt d’obstacles), celebrada aquest passat cap de setmana. Aquests són els resultats assolits per l’andorrà:

Dissabte 09/11, 0 punts – posició 13 de 52. Prova de 1.30m

Diumenge 10/11, 4 punts per obstacle + 5 per temps – posició 16 de 43. Prova de Gran Premi 1,35m

La competició va estar marcada per un incident amb els cronòmetres (només dos genets no van ser penalitzats per temps). L’esdeveniment va reunir els millors genets de la regió i, Caminal, amb una actuació més que destacable i amb un cavall que celebrava tot just el seu segon gran premi, va demostrar, una vegada més, el seu alt nivell i la seva dedicació a aquest esport, destacant com una de les figures més prometedores de l’hípica andorrana.

La Federació Andorrana d’Hípica (FAH) vol felicitar Joan Caminal per aquest èxit i agraeix el suport de tots els aficionats que han seguit la competició. “Aquest resultat és un reflex del treball dur i la passió que caracteritzen els nostres esportistes”, manifesten des de l’entitat.