Carla Mijares, en el debut a Levi: “Hem agafat bastant bé el ritme des del principi i estic contenta de les sensacions”

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares (FAE)

Carla Mijares debutarà aquesta temporada a la Copa del Món a la cursa d’eslàlom de Levi (Finlàndia). La cita serà el pròxim dissabte 16 de novembre a les 10:00h (hora andorrana). “Aquí sempre la neu està més dura que a les glaceres. Aquestes primeres sessions han estat d’adaptació a aquest gel i de moment hem agafat bastant bé el ritme des del principi i contenta de les sensacions trobades i amb moltes ganes d’afrontar aquesta primera cursa i la temporada”, ha explicat en roda de premsa telemàtica que ha realitzat juntament amb Josh Alayrach, responsable de l’equip nacional femení de tècnica.

“Una pista molt xula”

“En ser la tercera Copa del Món que faig -va córrer a Flachau i a Andorra- potser impressiona una mica menys i ja hem estat entrenant amb equips WC i no sobta tant, però la idea és sempre la mateixa, donar el meu màxim i veure on estic en comparació amb les millors”, ha manifestat l’esquiadora que, com totes les participants, no ha pogut tastar l’escenari de la competició: “Aquests dos dies anteriors teníem oportunitat d’entrenar a la pista, però per les condicions una mica justes no hem pogut entrenar-la, sé el que hem vist i estem totes igual. Sembla una pista molt xula, intentarem adaptar-nos als rollers del principi, al mur del final i a veure com va”.





“Ser sòlida de dalt a baix”

L’objectiu és ser sòlida de dalt i baix i entrar entre les 30 millors: “Ara en ser principi de temporada costa imaginar-se dins de les 30, però en altres situacions he vist que no estava lluny i m’agradaria pensar que puc entrar-hi, i sé que amb el meu esquí intento pensar que sí podria”. “El que em falta, més que res, és la solidesa”, ha matisat l’andorrana, “ser constant i minimitzar els errors i recuperar-los el més aviat possible i fer les mànegues fins a baix, i sé que a trams puc ser ràpida, i sé que les millors el que fan es encadenar-ho tot, fins a baix, i és el que jo he estat concentrant-me molt i treballant-ho. La cursa de principi de temporada em va fer agafar molta moral, i més confiança per a créixer a partir d’aquí”.





“La neu aquí és més freda”

Josh Alayrach, responsable de l’equip nacional femení de tècnica, ha explicat el treball dels últims dies i les condicions de neu: “Estem adaptant-nos a la neu, perquè aquí al nord és una mica més freda i s’ha de tenir tacte. Estem una mica sorpresos perquè, aquest any, són unes condicions una mica més justes, amb poqueta neu, però les pistes estan duríssimes i estem traient les sessions el millor possible, amb tot l’equip, totes les noies rendint al màxim i fent molt bona feina”.





“Tenim potencial per a estar a la Copa del Món”

“Farem el possible perquè la Carla estigui el més fresca i en la millor forma possible per a la cursa”, ha manifestat Alayrach, que considera que Mijares està en condicions d’estar al circuit mundial: “Al final són molts anys seguint el circuit, comparteixes molts entrenaments amb els millors i per a mi el nivell el té, per a estar entre les millors, tot i que falten alguns cops de sort i aquesta constància de poder exhibir el seu nivell. El seu potencial l’ha demostrat i no ens tanquem les portes. Quan més podem exigir-nos anirem incloent-nos a aquest circuit, però potencial en tenim pera estar-hi”.





“En un moment o altre acabarà sorprenent-se”

L’objectiu és estar entre les 30: “Com a entrenador seu no la posaria en Copa del Món si no cregués que pot estar entre les 30. L’any passat en Copa d’Europa vam veure el seu potencial tot i que no va tenir sort. A Flachau, fins que es va sortir anava molt bé, a Andorra va ser més complicat, però aquest any la veig molt preparada, ha fet un pas endavant, físicament està molt bé. S’ha d’anar poc a poc i en un moment o altre ella acabarà sorprenent-se”.





Interessa que hi hagi fred

Les condicions de la pista seran importants, perquè el fred juga a favor per a que la pista aguanti. “El que més ens interessa és el més fred possible, vam venir per a poder entrenar a la pista de carrera, però no s’ha pogut per les altes temperatures, però no ha entrenat la Carla ni ningú, així que ho afrontem igual. Fa dos dies les temperatures eren molt altes, ara han baixat i esperem que baixin una mica més. Han injectat la pista i esperem que estigui bé. Ens queda ser pacients i esperar també que les condicions siguin igualades”.





Molt volum previ i ara sessions més suaus

“La setmana passada vam carregar molt de volum”, ha informat Alayrach, qui ha dit que també han fet “bastant gegant”, amb dobles sessions de matí i tarda: “Ara portem tres dies, un dia de descans i tres dies de feina i un altre descans, per a fer ja doble sessió només d’eslàlom, i dos dies abans de la cursa un dia off i el dia d’abans una sessió de tres o quatre baixades, perquè agafi el ritme”.

L’andorrana sabrà el seu dorsal divendres, el dia d’abans, i el qual estarà, segons Alayrach, “entre un cinquanta alt o un seixanta baix”. L’equip nacional femení de tècnica va arribar a Finlàndia, el 3 de novembre i romandrà fins el 16 quan, després de la cursa de Levi, viatjarà a Storkliten (Suècia) fins el 23 de novembre.