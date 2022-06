Helena Mas participa en la 8a reunió d’alt nivell de la Iniciativa dels Petits Estats de l’OMS

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas participa aquesta setmana en la vuitena reunió d’alt nivell de la Iniciativa dels Petits Estats de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que se celebra a Montenegro. Es tracta d’una trobada de ministres i secretaris d’Estat representants dels petits països que forment part d’Europa i, en aquesta ocasió, se centra en com encaminar-se cap a una millor salut i benestar.

Mas ha intervingut en dues taules rodones, on ha compartit amb la resta de participants les estratègies del sistema andorrà de salut, especialment pel que fa a reforçar-lo per tal de prevenir i preparar-se per a altres situacions similars. En aquest sentit, la secretària d’Estat ha exposat alguns de les conclusions que s’han extret de la recent pandèmia mundial provocada per la COVID-19, així com les decisions que s’han aplicat al Principat per intentar mantenir la pressió sanitària al mínim possible.

Concretament i pel que fa al pla de vacunes, Mas ha recordat que el Govern va optar per una estratègia mixta per aprovisionar-se de vaccins i rebre’n, tant des dels països veïns, com des de la iniciativa COVAX. A data d’avui, ha remarcat, prop del 85% de la població ha rebut la pauta completa de la vacuna.

Encara parlant de les relacions amb altres països, especialment amb els contigus, ha apuntat que el marc de bon veïnatge va permetre una coordinació i cooperació excel·lent, oferint col·laboració en tots els àmbits sanitaris. Com a exemple ha recordat el cas d’una pacient de la Seu d’Urgell que necessitava ventilació mecànica i va ser ingressada i tractada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. De la mateixa manera, Mas també ha fet esment a la bona voluntat de la població a l’hora de seguir les mesures preventives i recomanacions de les autoritats que es van decretar per fer front a la pandèmia, especialment a l’inici.

En aquest sentit, la secretària d’Estat ha exposat que es va optar per una estratègia de comunicació constant i directa amb la població, amb rodes de premsa diàries, per tal de donar-los el màxim d’informació. Així, ha reiterat, la ciutadania va demostrar en tot moment una gran confiança i corresponsabilitat, fet que va permetre que en cap moment s’hagués d’activar l’estat d’alarma al Principat.

Finalment, la representant del ministeri de salut andorrà també ha participat en una segona taula rodona, en aquest cas enfocada a com promoure un turisme sostenible i saludable. Mas ha apuntat que, tal com ja va indicar el ministre Jordi Torres durant l’11è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya celebrat al país ara fa uns mesos, cal apostar per un model basat en la qualitat, sinònim de territori i que integri en el seu valor la sostenibilitat, la seguretat i el respecte.

Mas també s’ha referit a la importància de formar els professionals per tal d’oferir una aposta turística de qualitat: “un dels impactes positius de la taxa turística, que s’aprovarà properament, és que es tracta d’una llei finalista que repercutirà positivament en el sector turístic, amb per exemple activitats formatives adreçades a persones de sectors directament relacionats amb el turisme”. També ha recordat que Andorra és la seu de l’Acadèmia de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) des del 1998, i que el Principat també organitza, cada dos anys, el Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya.

Declaració de Montenegro

En finalitzar les diverses sessions i taules rodones, aquest divendres els participants en la vuitena reunió d’alt nivell de la Iniciativa dels Petits Estats de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aprovaran la Declaració de Montenegro: ‘Cap a una millor salut i benestar als petits països de la regió europea’. Entre altres, els representants del 11 estats membres, hi remarquen, entre altres, que “el finançament sanitari ha de ser suficient per cobrir les necessitats sanitàries, estable i previsible, i generat de manera equitativa, i més tenint en compte que els països petits varien molt en la seva capacitat fiscal per assegurar un finançament públic sostenible per a la salut”.

Així, es comprometen a que “quan la despesa sigui insuficient, intentarem augmentar-la a nivells proporcionals a les necessitats sanitàries”. En aquest sentit, “demanem a l’OMS que col·labori amb els petits països per analitzar la protecció financera, la política de cobertura i l’espai pressupostari per a la salut, facilitant un diàleg polític basat en evidències”.