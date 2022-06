Tornen a la Seu d’Urgell els cursets per aprendre a ballar sardanes

L’associació Amics de la Sardana de la Seu d’Urgell reprèn l’activitat enguany, després que els dos anys anteriors la pandèmia de la COVID ha limitat completament el seu funcionament habitual. I la primera proposta que es recupera és el curset per aprendre a ballar sardanes, amb l’objectiu d’augmentar el coneixement de la dansa nacional de Catalunya i d’aquesta manera contribuir a la seva reactivació.

El curs és obert a tothom i per participar-hi només cal presentar-se a les sessions que es duran a terme tots els divendres d’aquest mes de juny. Es faran al vespre (20 a 22 hores) al pati de la Biblioteca Sant Agustí. L’última vegada que es va poder celebrar aquesta proposta va ser al 2019 i, per tant, ara torna després de tres anys d’absència.

Properament, Amics de la Sardana, anunciarà també el calendari de ballades i audicions, una altra activitat que enguany es podrà recuperar a tots els efectes. Tradicionalment, aquestes trobades es duen a terme els diumenges d’estiu, al vespre, i també en dates assenyalades com ara la festa patronal de Sant Ot o bé la Festa Major, amb la música a càrrec de diverses cobles de l’interior de Catalunya.

La represa de l’activitat sardanista al Pirineu ja ha viscut precisament un primer capítol el passat cap de setmana passat, quan Organyà va acollir la Diada “Amics de la Sardana de l’Alt Urgell”. Els assistents van poder gaudir d’una tarda de retorn a la normalitat, amb les peces interpretades per la Cobla Ciutat de Girona. També hi va haver una exhibició de la Colla de Bastoners de Peramola, per mostrar una altra tradició del país arrelada a la comarca.