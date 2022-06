El refugi del Comapedrosa s’obrirà aquest dissabte

Aquest dissabte es procedirà a l’obertura del Refugi del Comapedrosa i seguirà obert durant tots els dies dels mesos estivals fins al 12 d’octubre. El refugi, està ubicat a 2.265 metres i al costat de l’Estany de les Truites, ofereix una capacitat d’acollida natural de fins a 48 persones amb una distribució de 4 habitacions. Les instal·lacions estaran vetllades per un equip de guardes format i coneixedor de la normativa i tot el patrimoni del Parc Nacional de les Valls del Comapedrosa.

Cal destacar que el refugi és un punt de seguretat davant les inclemències meteorològiques o de dificultat per als usuaris. Però, a la vegada, també és un punt de referència d’avituallament i de descans per als excursionistes, muntanyencs i un gran punt d’informació. Pel que fa als accessos, a partir de l’1 de juliol, hi haurà una alternativa molt més accessible a través del telefèric.