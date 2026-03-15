Hàbits nocius que afecten el teu cervell i salut mental

La salut mental és un tema molt important, ja que tot el que passa en el nostre entorn ens afecta la nostra salut tant física com mental. És per això que en el següent article compartim quins són els hàbits nocius que afecten la teva salut mental. Per separat ja representen un inconvenient, però si es reuneixen en conjunt, aleshores és per a buscar solucions i, si és a través de professionals, molt millor.
1. Consum excessiu d’alcohol. Aquesta substància danya òrgans com el fetge i el cor, i també mata les neurones i redueix el funcionament del sistema nerviós. L’alcohol actua com un antidepressiu temporal, i pot convertir-se en una addicció.
2. Dependre de les xarxes socials. Abusar de l’ús de les xarxes socials evita que el nostre organisme es regeneri i es perdi la noció del temps. Genera problemes de visió, estrès, insomni, depressió i ansietat.
3. No esmorzar. Quan et despertes és vital rebre el nivell de sucre i proteïnes que necessites. Si no ho fas, pots estar afectant les cèl·lules del cervell i a llarg termini causar demència o malalties com l’Alzheimer.
4. Excés i estrès laboral. El teu estrès i irritabilitat augmenten. Fes coses que t’agradin, i així la teva salut mental no es veurà tan afectada per l’estrès laboral.
5. No dormir. Quan no dorms prou, no permets que el teu cervell descansi. Dormir poc accelerarà la pèrdua de neurones cerebrals i estaràs cansada i de mal humor tot el temps. Recorda que necessites vuit hores de son reparador perquè el cervell descansi i els processos metabòlics es duguin a terme d’una manera correcta.
