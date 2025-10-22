El músic Coque Malla celebra el seu 56è aniversari

Un 22 d’octubre de 1969, ara es compleixen els 56 anys, naixia Coque Malla (de nom real Jorge Malla Valle), a Madrid (Espanya). Cantant, compositor i guitarrista. El 1987 va formar Los Ronaldos, un dels grans grups del rock espanyol, i que va servir per a animar els darrers anys vuitanta. Van obtenir grans èxits amb el rock adolescent i accelerat, de l’escola rollingstoniana.
El 1999, després separar-se el grup, va iniciar la seva carrera solista, amb certa discreció, fins que el 2009 amb l’elapé “La hora de los gigantes” es va tornar a imposar com un dels creadors més interessants del rock espanyol de l’escola clàssica. Ha deixat grans discos, com “Soy un astronauta más” (1999), “La hora de los gigantes” (2009), “Termonuclear” (2011) i “Mujeres” (2013).
Font: EfeEme.com