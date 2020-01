Després d’unes vacances de Nadal a les quals Grandvalira ha tornat a situar-se entre les destinacions de neu de referència, l’estació andorrana arriba al primer mes de l’any nou operativa gairebé al 100% i amb prop de 200 kilòmetres de pistes, els 14 enllaços entre sectors operatius i 131 pistes obertes d’un total de 139 entre les quals hi haurà la mítica pista Àliga que acull proves de la Copa del Món d’esquí alpí. Aquestes xifres posicionen Grandvalira com l’estació amb més kilòmetres de domini esquiable del sud d’Europa.Amb el domini fregant el ple rendiment, Grandvalira prepara una celebració especial per al diumenge 19 de gener, en el marc del Dia Internacional de la Neu. L’estació andorrana ha preparat tota una sèrie d’activitats dedicades als més petits amb l’objectiu de potenciar la pràctica dels esports de neu, familiaritzar-los amb el seu entorn i compartir una jornada lúdica en família. El Pla d’Espiolets del sector de Soldeu de Grandvalira serà l’epicentre del World Snow Day amb activitats com un eslàlom paral·lel, un mini boarder ski cross, un mini BigAir, un eslàlom gegant (Paniquera Guille Stadium) i un taller d’snowboard amb el nou mètode d’aprenentatge Burton Riglet, a més de diverses animacions i xocolata calenta i coca per a tots els assistents.També s’estrena aquest cap de setmana la nova temporada de les jornades del Snow Club Gourmet amb un sopar ofert de la mà de Colmado Singular, una de les millors marques del món gastronòmic creada per l’empresari Francesc Colell. L’Snow Club Gourmet està obert a socis i no socis i ofereix experiències culinàries temàtiques en forma de sopars, vermuts, maridatges i altres esdeveniments únics a diferents punts de l’estació amb gastrònoms cèlebres com David Sueiro, Fina Puigdevall o Oriol Casals.

Adrenalina i diversió més enllà de l’esquí

Grandvalira aposta any rere any per ser una estació innovadora i moderna que busca oferir experiències que van més enllà de l’esquí. Al Grandvalira Mountain Park del sector de Grau Roig, els visitants poden gaudir d’alternatives divertides com passejades en trineus amb gossos, excursions en motos de neu o el Kids Forest i la infinitat d’activitats que ofereix als més petits de la família. Per als amants de l’adrenalina, el Grandvalira Adventure Center del sector d’El Tarter ofereix gaudir del freeride, vols panoràmics en helicòpter, sortides en raquetes de neu o esquí de muntanya.

Per la seva part, el Mon(t) Màgic Family Park del sector Canillo, ofereix un gran ventall activitats per a tota la família com a complement a l’oferta d’esquí: tirolina, tubbing, bigairbag, cotxes elèctrics, inflables, tir amb arc, circuit Fornatura o Magic Gliss.

D’altra banda, l’Escola d’Esquí i Snowboard està treballant a ple rendiment als centres dels set sectors amb serveis exclusius com la Top Class (per aprendre o perfeccionar la tècnica amb monitors d’alt nivell passant pels llocs més entranyables de l’estació), i també estan operatius els tres snowparks de Grandvalira, l’Snowpark El Tarter, el Sunrise Xavi by Henrik Harlaut (sector Grau Roig) i el Sunset Park Peretol by Henrik Harlaut (sector Grau Roig), que estan rebent una bona afluència de freestylers.