La proposta de declaració d’emergència climàtica presentada per la majoria no aporta totes les mesures necessàries per combatre el canvi climàtic. Per aquest motiu el PS ha presentat aquest matí una esmena amb un recull de 32 propostes amb mesures clares i aplicables per caminar cap a un país més sostenible.

“Volem propostes reals, efectives i aplicables”, ha remarcat el conseller general socialdemòcrata, Roger Padreny. Padreny, “per això donem eines, terminis i mesures perquè aquesta declaració sigui aplicable des del moment en el qual s’aprovi”. El nou text compta amb totes les aportacions de Fridays For Future i les aportacions dels tres grups que donen suport a Govern.

Durant la roda de premsa d’aquest matí, els consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez i Roger Padreny, han explicat les 32 mesures (algunes de les quals es van afegir al programa de les darreres eleccions nacionals), per millorar els àmbits de l’agricultura, la gestió de residus, l’educació i la participació ciutadana, la gestió de l’aigua, la mobilitat sostenible i l’energia.

Garantir que Andorra serà un territori sense instal·lacions aeroportuàries (siguin aquestes d’iniciativa pública, privada o mixta), promoure projectes de creació d’energia que no afavoreixin l’ús d’energies fòssils i/o la crema de residus, destinar la recaptació d’una taxa turística a la dotació del fons verd que preveu la Litecc i redactar una Llei del paisatge que integri les ordinacions comunals al respecte i entri en vigor el 2021 són algunes de les propostes que conté el recull elaborat pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, que podeu consultar al seu web.