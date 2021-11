Grandvalira avança l’inici de temporada al 30 de novembre obrint parcialment Pas de la Casa i Grau Roig

Les fortes nevades dels últims dies a Andorra han portat Grandvalira a avançar l’inici de la nova temporada d’esquí, que estava prevista per al pròxim divendres 3 de desembre. D’aquesta forma, Grandvalira obrirà de forma parcial demà, 30 de novembre, els sectors de Pas de la Casa i Grau Roig.

Els equips de terreny han realitzat unes jornades de proves per garantir l’òptim estat de la neu, i amb l’ajuda de la xarxa de producció de neu, s’han habilitat fins a 15 quilòmetres esquiables, és a dir, una desena de pistes que compten amb gruixos de neu d’entre 30 i 90 cm, per tal que els esquiadors puguin gaudir des de demà mateix de les primeres baixades de la temporada.

Durant els pròxims dies se seguirà treballant sobre el terreny per a l’obertura total de tots els sectors aquest divendres 3 de desembre, així com per a l’entrada en funcionament de totes les activitats i serveis. Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, està previst que aquesta temporada s’allargui fins al 18 d’abril.

De cara a aquesta obertura parcial, Grandvalira ha establert una tarifa especial de 41 euros pel forfet de dia, el qual es recomana adquirir a través del web de www.grandvalira.com. A més, s’han habilitat dos punts de taquilles al Pas de la Casa i a Grau Roig per poder adquirir el forfet de dia.