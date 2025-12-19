Gran repartiment de campions en l’inici de les Andbank GSeries 2025-2026

Grans expectatives per a l’estrena de les Andbank GSeries 2025-2026, que es posen en marxa aquest cap de setmana amb esperançadores novetats i més de mig centenar d’inscrits confirmats per a la G1. La prova inaugural del certamen per excel·lència de curses sobre gel, on hi seran presents com cada any grans exponents de diverses especialitats del món del motor.
La categoria reina, protagonitzada pels Giand que fabrica PCR Sport, reuneix un gran ventall de pilots per a aquesta primera cita, que no han volgut perdre’s els dakarians Laia Sanz i Albert Llovera, habituals cada any a les Andbank GSeries.
Nil Solans, campió del Junior WRC i de WRC3 el 2017, torna al Circuit Andorra – Pas de la Casa, on es va endur dos títols absoluts, el 2015 i el 2022. Sito Español, campió en títol i pilot oficial d’Opel España a l’ADAC Opel Electric Rally Cup, i Erik Faura, subcampió de la passada edició, representen la saba nova de l’automobilisme andorrà.
Tots ells parteixen amb l’atractiu afegit d’estrenar en competició les evolucions incorporades per a aquesta temporada als Giand; especialment, el nou canvi de marxes del qual podran gaudir també dos debutants com Marc Roma (el fill menor de Nani Roma i Rosa Romero) i la pilot i reportera de DAZN F1, Christine Giampaoli.
La categoria Side by Side parteix de nou com la més concorreguda de les Andbank GSeries. Són 22 els competidors que es donaran cita en la primera prova, programada per segon any consecutiu per al penúltim cap de setmana de l’any. Entre ells, destaquen els campions de les dues darreres edicions, Jesús Cucharrera i José Roger, que comparteixen volant una vegada més.
Miquel Prat, subcampió fa dues temporades de la Copa d’Europa FIA de Bajas, encara la seva segona participació a les Andbank GSeries, a les quals hi arriba de nou Dani Solà, campió del Junior WRC 2002, del CERA (Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt) i CERT (Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra) el 2006 i 2007, respectivament.
El català torna a la competició atret per un certamen en constant evolució, que s’ha revitalitzat per a aquesta edició incorporant la categoria Rally3. Això amplia encara més el ventall de vehicles i pilots convocats a les Andbank GSeries, i, per consegüent, l’espectacle a pista.
El model actualment protagonista del Junior WRC, el Ford Fiesta Rally3, s’estrena al Circuit Andorra – Pas de la Casa. Un entorn perfecte per a les dimensions i característiques del cotxe-escola per excel·lència del WRC (World Rally Championship), amb el qual s’estrena aquest cap de setmana Gil Membrado.
El pilot oficial de l’equip PAST, subcampió de la categoria Giand el 2020 i 2021, quan tenia només 13 anys, ha fet història aquesta temporada, en proclamar-se campió del CERT (Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra) amb 17 anys.
Els Kartcross tornen amb força i es consoliden cada vegada més a les Andbank GSeries, emmarcats dins d’una nova categoria oberta, accessible per a tot tipus de models amb motors de 600 cc.
Ares Lahoz, la pilot més destacada la temporada passada entre els SpeedCar, torna al Circuit Andorra – Pas de la Casa, on s’estrena al volant d’un vehicle d’aquestes característiques Mikel Azcona, campió del WTCR (World Touring Car Cup) el 2022, com a pilot oficial de Hyundai Motorsport.