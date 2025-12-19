Tres policies de Seguretat Viària amplien coneixements en tècniques d’investigació d’accidents en un curs amb la Guàrdia Civil

Tres policies de la Unitat de Seguretat Viària -un sergent major, un agent major i un agent- acaben de completar, aquest divendres, una formació amb especialistes de la Guàrdia Civil dedicada a aprofundir en tècniques d’investigació d’accidents de trànsit. El curs, d’una durada de cinc setmanes, ha tingut lloc a l’Escola de Trànsit de la Guàrdia Civil, ubicada a Mèrida, Extremadura. Es tracta d’una formació dirigida a cossos i forces de seguretat estrangers en la qual els policies andorrans han participat juntament amb prop de cinquanta policies més d’altres països.
En aquestes cinc setmanes s’han combinat classes teòriques amb exercicis pràctics per tal d’exposar les bases per a la reconstrucció virtual d’accidents, així com per aprofundir en tots els elements que es fan servir en les investigacions, des de les fórmules matemàtiques per als càlculs de velocitat, empremtes de frenada i coeficients d’adherència i fregament, així com en els aspectes relacionats amb les dinàmiques dels vehicles i les diferents classes de sinistres que es poden produir a la xarxa viària. A més, durant el curs, els experts també han fet una anàlisi comparativa entre la legislació dels diferents països representats i la metodologia que s’empra a cada territori amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències amb la resta de companys dels cossos policials presents.
Aquest curs, al qual altres policies andorrans han assistit amb anterioritat, s’emmarca en el pla de formació de la Policia, un dels pilars del Cos per al desenvolupament i professionalització de la tasca policial. Participar-hi és possible gràcies l’estreta col·laboració que la Policia d’Andorra manté amb la Guàrdia Civil i a les excel·lents relacions de cooperació entre ambdues institucions.
Al lliurament de diplomes, celebrat aquest divendres, han assistit el director adjunt del Departament de Policia, Antoni Rodríguez, el cap de la Unitat de Seguretat Viària, Manel Pelegrina, i el coronel de la Guàrdia Civil i conseller d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Rafael Calvo Muñoz.