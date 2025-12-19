Àlex Rius, 38è a la Copa d’Europa d’Obereggen

A Obereggen han competit, aquest divendres, els esquiadors del Principat, Àlex Rius i Xavier Cornella, a l’eslàlom de Copa d’Europa. Rius ha finalitzat 38è amb el dorsal 77, mentre que Cornella no ha pogut completar la primera mànega. Així, Rius ha estat 38è en una cursa en què hi ha hagut molts DNF i en què ell sortia amb el dorsal 77. L’andorrà ha marcat un temps de 1.46.01, en una prova guanyada pel noruec Hans Grahl-Madsen amb 1.39.26.
A la primera mànega, Rius ha fet una mànega molt neta sense errades, per a acabar 45è amb el dorsal 77, mentre que Cornella no ha pogut completar la baixada.
A la segona mànega, Rius feia el 38è temps amb +2.75 i aconseguia la 38a definitiva.
Dissabte, nova cursa de Copa d’Europa, en aquest cas a Pozza di Fassa, amb Àlex Rius i Bartumeu Gabriel.