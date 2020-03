Aquest dissabte 7 de març el búlder del Poliesportiu Municipal ha acollit el 1r Open d’Escalada “Búlder del Poli”, organitzat pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i que ha comptat amb la participació d’un total de 45 escaladors, sumant les categories femenina, masculina i també els participants infantils.

Des del Servei d’Esports es valora “molt positivament” aquesta primera activitat competitiva al nou búlder municipal que ha permès donar a conèixer aquesta instal·lació i posar de manifest el potencial que té aquest equipament d’escalada. En aquest sentit, cal valorar que 20 dels participants eren nous usuaris no abonats al búlder i que el retorn dels escaladors ha estat molt positiu amb una alta valoració de les dificultats dels blocs, les preses i la instal·lació en general. “Ha estat un primer pas en el camí de consolidar el búlder municipal com una instal·lació de referència de l’escalada a la nostra comarca. Una molt bona experiència que volem agrair a totes les persones que hi han treballat per fer-la possible”, manifesta el regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia.

La competició

Els participants han estrenat una versió del búlder amb noves vies i blocs, preparats expressament per a aquesta competició. En concret, s’han habilitat 30 noves vies, de diferents dificultats, que els participants han pogut realitzar de forma lliure per tal d’aconseguir la màxima puntuació. Cada via puntuava en funció de la seva dificultat i també del nombre d’intents que els participants necessitaven per aconseguir-la.

La competició es va iniciar a les deu del matí i hi havia de temps fins a les set de la tarda per completar el màxim nombre de vies. Durant tota la jornada, l’espai d’escalada interior de la Seu d’Urgell va gaudir d’un gran ambient, més familiar al matí, amb força canalla escalant, i amb presència de més escaladors avançats durant la tarda. L’organització va posar a disposició dels participants una zona d’avituallament i diverses accions d’animació per tal d’oferir una intensa i distreta vetllada d’escalada.

A dos quarts de vuit del vespre, la Moon Board del búlder va ser l’escenari de les finals entre els participants que havien obtingut més puntuació durant el dia. Els guanyadors i les guanyadores del 1r Open d’Escalada “Búlder del Poli” han estat Gisela Vara, de Sort, en categoria femenina i Roger Rodríguez, de Sant Joan de Vilatorrada, en categoria masculina.