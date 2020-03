El Jutjat de Vielha e Mijaran (Vall d’Aran) ha posat en funcionament l’oficina judicial, una manera nova d’organitzar el treball que té com a objectiu la reducció del temps d’espera en la resolució dels casos judicials.

La nova oficina judicial impulsa l’expedient judicial electrònic, redueix l’ús del paper i inclou la posada en marxa de noves eines informàtiques, entre altres, permetent la interconnexió entre els agents jurídics per evitar la duplicitat de tràmits i estalviar molèsties als ciutadans o professionals, en reclamar-los documentació que ja existeix als registres públics com per exemple les partides de naixement.

Un funcionari més per al Jutjat

Per fer front a aquest canvi organitzatiu, el Jutjat de Vielha incorpora un nou funcionari del cos de tramitació processal per tal de repartir millor la feina dels jutjats. En total, treballaran al Jutjat de Vielha 8 funcionaris, dependents del Departament de Justícia: tres funcionaris de gestió (un d’ells, al Registre Civil); tres de tramitació, i dos auxilis judicials. El Jutjat compta amb una jutgessa i una lletrada que depenen del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Ministeri de Justícia, respectivament.

Prèviament a la posada en marxa de l’oficina judicial a Vielha, s’ha analitzat la situació del partit judicial, sobretot les càrregues de treball que té, i s’ha millorat la ràtio de feina dels treballadors. Justícia també ha inventariat i ordenat tots els arxius i dipòsits de peces de convicció, prop de 2.500 expedients judicials i de 223 objectes comissats.

La de Vielha e Mijaran és la dissetena oficina judicial que Justícia posa en marxa a Catalunya. Aquest partit judicial dona servei a 9 municipis amb prop de 10.000 habitants.

A l’abril, amb la incorporació de l’oficina de Tremp, ja en seran 18 a tot Catalunya

El 2 d’abril entrarà en funcionament l’oficina judicial a Tremp i ja en seran 18 a Catalunya: Amposta, Balaguer, Blanes, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Gandesa, Girona, Olot, el Prat de Llobregat, Puigcerdà, Ripoll, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, la Seu d’Urgell, el Vendrell, Vielha e Mijaran i Vilafranca del Penedès.