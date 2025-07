Govern es pronuncia sobre el trencament de les relacions per part del Sindicat Penitenciari

Un agent del Cos Penitenciari (SFGA)

El Govern s’ha pronunciat aquesta tarda de dijous, a través d’una nota, en relació a la carta que el Sindicat Penitenciari ha enviat a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i a la direcció del Centre. En la mateixa s’hi denunciaven situacions definides d'”insostenibles” i feia evident un trencament de les relacions institucions. El cap de l’Executi, Xavier Espot, de fet, ja s’hi ha pronunciat durant la seva visita a les colònies d’Aina, on ha compartit dinar amb els infants. Allà, Espot ha destacat que “si es volen millorar les coses no és amb absència de diàleg” i ha recordat que la ministra ja va presentar la setmana passada el full de ruta per a impulsar millores al Centre Penitenciari i també afavorir la reinserció dels interns.

Les actuacions per part del Ministeri de Justícia i Interior i de la direcció del Departament d’Institucions Penitenciaries s’han ajustat en tot moment a la legalitat vigent, assenyalen fonts governamentals. Afegeixen que “tot indica que l’anunci del trencament de les relacions ve motivat per l’obertura recent d’un expedient disciplinari contra un dels seus afiliats, el qual s’ha tramitat de conformitat amb el procediment legalment establert”. El Sindicat Penitenciari -diuen des del Govern- “està confonent la defensa d’interessos individuals d’un afiliat amb la defensa d’interessos sindicals”.