Macron podria visitar Andorra el 15 i 16 d’octubre

Xavier Espot, Emmanuel Macron i Carles Ensenyat en una imatge d’arxiu (l’Elysée)

La segona visita d’Emmanuel Macron ja té data: serà el 15 i 16 d’octubre. Aquests són els dies amb què treballa la representació del Copríncep francès. Això si no hi cap esdeveniment de política internacional que obligui a un canvi. No hi ha encara un programa tancat, però estaria descartat repetir els actes de fa sis anys. Així ho publica aquest dijous AndorraDifusió. La visita era prevista per a aquesta tardor i aquest dijous se n’ha sabut la data.

La idea és que Macron no repeteixi el programa de fa sis anys en la primera estada institucional, en què entre altres actes va visitar totes les parròquies. La planificació es començarà a tancar al setembre, quan és previst que el representant personal del Copríncep, Patrice Faure, es desplaci a Andorra per a participar en els actes de la Diada de Meritxell.

A hores d’ara no hi ha res tancat. Macron es trobarà en el seu retorn amb temes que ja va tractar el 2019, com ara l’Acord d’associació i la despenalització de l’avortament.