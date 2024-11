GAVSA crea la targeta Aparka+ i la nova APP Apparcand amb beneficis exclusius per a residents

L’aparcament de GAVSA a Encamp. Foto: Cedida

L’empresa andorrana de serveis d’aparcament a Andorra, GAVSA, ha presentat aquest divendres les seves dues novetats principals per als residents del país: la targeta Aparka+ i l’aplicació mòbil “Apparcand”. Les dues creades per a millorar l’experiència d’aparcament amb avantatges exclusius i funcionalitats pràctiques. Els usuaris que siguin residents d’Andorra i disposin de la targeta física Aparka+ o dins de l’APP Apparcand, gaudiran d’avantatges com la primera hora d’aparcament gratuïta als pàrquings de Farré Negre i la Closeta.

A més, s’aplica un descompte del 20% des de la primera hora en aquells aparcaments equipats amb tecnologia Meypar, incloent els situats a la Massana, Encamp i el pàrquing de la Federació Andorrana de Futbol a Santa Coloma. És important tenir en compte que la targeta moneder i l’app Apparcand no són encara funcionals als aparcaments de Les Costes, Prat del Molí i Borda Torres, tot i que Gavsa hi està treballant per a integrar aquests serveis i validar la seva utilització en aquests espais.

Amb aquestes noves eines, GAVSA reafirma el seu compromís amb els residents, oferint un servei que fa l’aparcament més accessible, pràctic i econòmic. La nova aplicació Apparcand permetrà, a més, llançar noves promocions i actualitzacions en benefici dels usuaris. A través d’ella, els clients també podran gestionar el pagament de la zona blava a la Massana i accedir de manera més àgil als aparcaments, gràcies a una interfície intuïtiva i fàcil d’utilitzar.

Com obtenir la targeta Apark+?

En el cas de desitjar la targeta física Apark+, els clients podran demanar-la a les oficines de l’aparcament del Farré Negre. Aquesta targeta també es pot obtenir de manera online a través de l’APP activant l’opció d’Apark+, vàlida per a residents.





Sobre GAVSA

GAVSA és una empresa andorrana dedicada a la gestió d’aparcaments, amb una llarga trajectòria i experiència en el sector. Amb una oferta que abasta varies parròquies del país, GAVSA treballa constantment per a oferir solucions innovadores i de qualitat als seus clients, fomentant així la mobilitat i l’accessibilitat a les ciutats i parròquies d’Andorra.