Jordi Gallego i Lídia Puyals, campions absoluts del Cadí Circuit Fer 2024

Podi absolut femení del Cadí Circuit Fer 2024

El Cadí Circuit Fer completarà la temporada 2024 aquest dissabte, dia 23 de novembre, amb l’acte de lliurament de premis en totes les categories, que tindrà lloc a les 7 del vespre a la Sala Guiu de la Seu d’Urgell. Durant la vetllada es repartiran, entre d’altres, els trofeus als millors classificats absoluts i de les diverses categories i modalitats, com també els mallots per als Finishers de diferents nivells.

Enguany, el Circuit Fer ha complert el 15è aniversari. I per a commemorar-ho, abans d’aquest acte, es durà a terme una cursa excepcional: les Finals, una prova adreçada als millors classificats absoluts, tant de nivell femení com masculí. Aquesta activitat començarà a les 11 del matí i es farà al Parc Olímpic del Segre. L’organització hi ha convidat els 10 primers classificats masculins i femenins, juntament amb un participant de cada equip que no sigui present en aquest ‘top-ten’. També s’ha ofert la possibilitat que si algun dels seleccionats no hi pot participar “apadrini” un corredor extern perquè hi prengui part en lloc seu.

El repte consistirà en una primera ronda classificatòria corrent, amb 18 participants en cada categoria, seguida d’una segona eliminatòria que també inclourà entremig un tram en BTT i en què ja només hi haurà 7 classificats. A la final, amb només 5 participants tant en homes com en dones, es repetirà el format de 1.500 metres corrent, 3,3 km en bicicleta i novament 1,5 km a peu.

Pel que fa als rànquings finals del Cadí Circuit Fer, en categoria femenina, la nova campiona absoluta femenina és Lídia Puyals, que ha sumat 3.170 punts. Entre d’altres resultats, Puyals ha guanyat les curses verticals Arruix de Santa Fe i Vertical Prat i ha estat segona a l’Embarrancada, la Trobada d’Aristot, la Vertical Urgellet i la Foranca, a més de fer un tercer lloc a la Marató de Boumort i a la Radikal Estana.

La subcampiona absoluta ha estat Berta Ribas (3.081 punts), que ha fet ‘top-ten’ a quasi totes les proves i va ser segona a la Berén-Sant Quiri. El tercer lloc ha estat per a Sònia Gualdo (3.004 punts). Completen els deu primers llocs Neus Ramos (4a), Margot Farrús (5a), Loida Blasco (6a), Adriana Hidalgo (7a), Marta Arias (8a), Vanesa Morales (9a) i Laia Ribó (10a).

I al rànquing final de categoria masculina, Jordi Gallego repeteix com a campió absolut (3.163 punts). Enguany, el corredor vallesà ha guanyat l’Embarrancada, la Cursa Escanyabocs i la Trobada d’Aristot, a més de ser segon a la Marató de Boumort, la Berén-Sant Quiri, la Vertical Prat i la Radical Estana i de fer un tercer lloc a la Volta Peramola i a la Foranca.