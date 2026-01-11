Gabriel 9è i Cornella 16è a l’NC d’eslàlom de Kronplatz, abans de les Copes d’Europa de Crans Montana

Segon eslàlom NC de Kronplatz (Itàlia), corresponent al Nacional d’Haití, amb l’equip nacional masculí de tècnica, i amb Bartumeu Gabriel al top10, 9è, i Xavier Cornella 16è. Les pròximes curses són les Copes d’Europa d’eslàlom de Crans Montana (Suïssa), el 13 i 14 de gener. Gabriel ha acabat amb un crono de 1.29.91, a 1.62 del guanyador, el rus Simon Efimov (1.28.29). L’andorrà feia el 6è temps a la primera mànega, però a la segona acabava 16è i, finalment, acabava 9è a la classificació.
Xavier Cornella, per la seva part, ha estat 16è amb 1.30.36, a 2.07 del vencedor, i després d’una primera en què era 19è i una segona en que recuperava posicions fent el 10è temps parcial.
Ara, l’equip viatja a la pròxima cita, la Copa d’Europa d’eslàlom que se celebra a Crans Montana (Suïssa), el dimarts 13 i el dimecres 14.