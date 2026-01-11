Jordina Caminal, a les Copes d’Europa de Pass Thurn

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, torna a la Copa d’Europa i ho fa a la cita de Pass Thurn, des d’aquest dilluns, 12 de gener, i fins al dijous, dia 15. Després de les seves bones actuacions a la Copa d’Europa, on va ser 12a i 4a als descensos de St. Moritz, torna la competició continental per a Jordina Caminal, que ha estat els passats dies a la Copa del Món de Zauchensee, amb Cande Moreno, i on ha assolit la 53a posició al descens, en el que va ser el seu debut a la competició del circuit mundial.
Dos descensos EC
A Pass Thurn, Jordina Caminal, competirà als dos descensos del dimecres 14 i el dijous 15. Abans, se celebraran dues jornades d’entrenaments oficials, el dilluns 12 i el dimarts 13.