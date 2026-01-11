El mal temps obliga a cancel·lar el supergegant de la Copa del Món de Zauchensee

Cande Moreno, al descens de Val d'Isère
Cande Moreno, al descens de Val d’Isère (Agence Zoom)

La Copa del Món de velocitat de Zauchensee ha estat marcada per la neu i la manca de visibilitat durant tota la setmana i, finalment, el supergegant que havia de disputar-se aquest diumenge ha estat cancel·lat. A Zauchensee només es va poder realitzar l’entrenament de descens del dijous i ja des de la sortida de reserva, i el del divendres es va cancel·lar.

La cursa de descens del dissabte es va poder fer, però sortint més a baix de la sortida de reserva, fent un descens molt curt i, aquest diumenge, el supergegant, on havia de competir Cande Moreno, no s’ha pogut dur a terme pel vent i la neu.

La pròxima cita de la Copa del Món serà a Tarvisio (Itàlia), del 15 al 18 de gener, amb entrenaments de descens els dies 15 i 16, i cursa de descens el 17 (10:45h) i de supergegant el 18 (11:15h).

