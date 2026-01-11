El mal temps obliga a cancel·lar el supergegant de la Copa del Món de Zauchensee

La Copa del Món de velocitat de Zauchensee ha estat marcada per la neu i la manca de visibilitat durant tota la setmana i, finalment, el supergegant que havia de disputar-se aquest diumenge ha estat cancel·lat. A Zauchensee només es va poder realitzar l’entrenament de descens del dijous i ja des de la sortida de reserva, i el del divendres es va cancel·lar.
La cursa de descens del dissabte es va poder fer, però sortint més a baix de la sortida de reserva, fent un descens molt curt i, aquest diumenge, el supergegant, on havia de competir Cande Moreno, no s’ha pogut dur a terme pel vent i la neu.
La pròxima cita de la Copa del Món serà a Tarvisio (Itàlia), del 15 al 18 de gener, amb entrenaments de descens els dies 15 i 16, i cursa de descens el 17 (10:45h) i de supergegant el 18 (11:15h).