Front comú dels professionals sanitaris contra la cartera de serveis de la CASS

Les deganes dels diferents col·legis de professionals sanitaris han manifestat el seu malestar per la cartera de serveis. Creuen que allarga el procés de diagnòstic i tractament dels pacients, en crear el doble circuit, i que tampoc s’ha tingut en compte les necessitats i aportacions dels diferents col·lectius.

“No se’ns ha tingut en compte”. “Ha estat fet ràpid i corrents”. Aquestes són algunes de les queixes dels professionals sanitaris, en el front comú contra la cartera de serveis.

Per col·lectius, els metges consideren que se’ls retalla les seves capacitats. “Se’ns limita la capacitat d’indicar proves”, assegura la degana del Col·legi de Metges, Meritxell Cosan.

Mentre que alguns especialistes, reivindiquen que haurien de tenir capacitat de decisió per allargar tractaments.

Un circuit que ara s’allarga i que farà tombar al pacient de metge referent a especialista, i de nou a referent fins a tornar a l’especialista. Una cosa que, segons Cosan, “va en detriment del temps en què podem trigar a diagnosticar un pacient i un eventual tractament”.

Les infermeres, també creuen que hi ha sectors que n’han quedat fora, com la infermeria escolar. A més, les cures també passaran per un doble circuit. “Ara una infermera no pot prescriure el material de cures per fer una cura, ho ha de fer el metge”, explica la degana del Col·legi d’Infermeria, Isabel Vallejo.

La primera opció ara és el diàleg, però hi ha col·lectius que no descarten “una via legal que ens doni suport” si no se’ls fa cas. La manifestació és una altra de les vies i “el dret a vaga també existeix al país”.

No demanen la impugnació, sinó que s’enllesteixin les diferents lleis de professions sanitàries que en regula les seves competències, perquè per a les deganes, aquesta cartera de serveis ha nascut ja obsoleta.