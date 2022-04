Mor un motorista en un accident a l’N-260 a Guils de Cerdanya

Un motorista ha mort aquest divendres en un accident a la carretera N-260 (Eix Pirinenc) dins del terme municipal de Guils de Cerdanya, al tram entre Puigcerdà i Bolvir.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets es van produir poc abans de 3/4 de 7 de la tarda al quilòmetre 182. Per causes que s’investiguen, la motocicleta que pilotava la víctima va impactar amb un cotxe. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de Puigcerdà i ambulàncies del SEM. Aquest és el segon motorista que mor a les carreteres catalanes d’enguany.

L’accident mortal coincidia amb l’inici del període festiu de Setmana Santa, en què Trànsit preveu que el Pirineu sigui novament un dels destins principals dels conductors catalans. Aquests dies es calcula que sortiran de l’àrea de Barcelona més de mig milió de vehicles, entre aquest cap de setmana i dijous vinent. Per tot plegat, es demana extremar la precaució, tant a les carreteres principals com a les secundàries, on sovint es produeixen accidents enmig d’aquests períodes de vacances.