Frank Porté debuta amb fermesa a la Porsche Mobil 1 Supercup, a Imola

Frank Porté competint a Imola. Foto: Cedida

El pilot andorrà, Frank Porté, ha completat aquest dissabte el seu primer cap de setmana a la Porsche Mobil 1 Supercup, el campionat monomarca més exigent del món, que acompanya el calendari oficial de la Fórmula 1. Al mític circuit d’Imola, Porté va protagonitzar una gran remuntada durant una primera volta caòtica i va creuar la meta en la 17a posició, deixant una impressió molt positiva en el seu debut a l’escena internacional.

El cap de setmana va començar amb el reconeixement de la pista i el treball conjunt amb l’equip: “Dijous va ser un dia tranquil per a assimilar-ho tot i preparar el circuit, ja que mai no havia estat a Imola. Vam fer el track walk i ens vam centrar a entendre cada detall.”

Durant la sessió d’entrenaments lliures de divendres, Porté va sortir per primera vegada a pista, a Imola, i es va adaptar amb rapidesa: “Amb només divuit voltes vaig aprendre bé el circuit i vaig aconseguir bones referències per a afrontar amb confiança la classificació”. Dissabte, en una sessió on els vint primers estaven separats per només un segon, Frank va mostrar-se competitiu: “Vaig acabar només a un segon del líder, en un campionat amb un nivell altíssim. Tenint en compte que era la meva segona classificació en un Porsche Cup, n’estic força satisfet.”

A la cursa, Frank va protagonitzar una gran remuntada: “Vaig tenir una bona sortida, vaig guanyar posicions a la primera corba, i després va venir la volta més boja que he viscut mai. Hi havia fum, oli a la pista, cotxes travessats… Ho vaig esquivar tot i vaig avançar deu posicions a la primera volta.” Tot i que una bandera vermella va interrompre la cursa i li va fer perdre algunes posicions per la reestructuració de la graella, Frank va mantenir un bon ritme en la represa: “Estava còmode, amb bon ritme. Vaig cometre un petit error per falta d’experiència al final, però vaig acabar dissetè i em quedo amb el fet que podria haver estat lluitant pels punts.”

Aquest sòlid debut marca l’inici de la participació de Frank Porté a la Porsche Mobil 1 Supercup, un escenari de primer nivell dins del panorama automobilístic europeu. El campionat continuarà el seu calendari en circuits icònics com Mònaco, on el pilot andorrà buscarà continuar progressant.