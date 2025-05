Convocats els ajuts per a la mobilitat dels investigadors de l’any 2025

Una sala d’estudi (SFGA)

Amb l’objectiu d’incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora andorrana i promoure la difusió internacional dels resultats de la recerca, el Govern, a través del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a sol·licitar els ajuts per a la mobilitat dels investigadors de l’any 2025.

La partida global d’aquesta convocatòria és de 10.000 euros. Aquest import es pot distribuir lliurement entre dues modalitats. Per una banda, els ajuts per a estades de recerca en centres R+D, empreses i centres de suport a la recerca, i, per altra banda, ajuts per a participar en congressos científics, presencials o virtuals, per a prendre-hi part activament presentant comunicacions científiques. L’estada breu i la participació en congressos s’han de dur a terme en el període comprès entre el 5 de juliol de 2024 i el 31 de desembre de 2025.

Aquests ajuts també pretenen afavorir la cooperació científica entre els investigadors del país i la comunitat científica internacional per a establir nous vincles de recerca o per a enfortir els que ja hi ha.

Els candidats han de tenir la nacionalitat andorrana o residir legalment al Principat des de fa com a mínim 5 anys consecutius o residir-hi i desenvolupar-hi un doctorat a ple temps i de manera presencial en una de les universitats establertes al Principat d’Andorra. Per a accedir-hi també hauran de demostrar que són investigadors o professors universitaris independents o vinculats a una institució de recerca o empresa i justificar una trajectòria en recerca relacionada directament amb la sol·licitud d’aquest ajut, o bé que són investigadors en formació i estan matriculats en un programa de doctorat oficial i reconegut a Andorra que tingui vinculació directa amb la sol·licitud d’aquest ajut.

El termini de presentació de les sol·licituds s’obre l’endemà que es publiqui la convocatòria aquest pròxim dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i es tanca el divendres 19 de setembre de 2025. Les sol·licituds s’han de presentar, acompanyades de la documentació que segueix a la Seu electrònica del Govern d’Andorra https://www.e-tramits.ad.