Frank Porté brilla a Assen: doble podi rookie i segon absolut a la Porsche Carrera Cup Benelux

El pilot del Principat, Frank Porté, va signar un cap de setmana memorable al TT Circuit Assen, escenari de la Porsche Carrera Cup Benelux. L’andorrà, que debutava en aquest traçat, no només es va endur la victòria en la categoria rookie en totes dues curses, sinó que també va aconseguir una espectacular segona posició absoluta a la cursa de diumenge, un resultat extraordinari per a un debutant.
El cap de setmana va començar amb sessions d’entrenaments centrades a conèixer el circuit i ajustar les configuracions del cotxe. Tot i no comptar amb el mateix ritme que en cites anteriors, Porté va saber aprofitar al màxim cada sessió i va signar una gran classificació, assegurant la quarta posició per a la primera cursa i la tercera per a la segona.
A la primera prova, sortint com a líder rookie i quart a la general, va mantenir una conducció constant i estratègica, finalitzant cinquè absolut i primer de la seva categoria, sumant punts valuosos per al campionat de rookies.
La segona cursa va ser encara més intensa. Des de la tercera posició, Porté va fer una excel·lent sortida per a situar-se segon, tot i que una bandera vermella va reiniciar la cursa i el va fer tornar a la tercera plaça. Després de la represa, va recuperar de nou la segona posició i la va defensar amb fermesa davant dels líders del campionat. En una última volta d’alta tensió, va creuar la meta a només una dècima del guanyador, signant així el seu segon triomf rookie del cap de setmana i un històric segon lloc absolut.
Amb aquests resultats, Frank Porté reforça el seu lideratge en el campionat de rookies i demostra que està preparat per a lluitar amb els pilots més experimentats.
La Porsche Carrera Cup Benelux entra en la seva fase decisiva amb un Frank Porté en plena forma, líder rookie i cada vegada més a prop de les posicions d’honor de la classificació general.
Les declaracions de Frank Porté
“Ha estat un cap de setmana sòlid, aprofitant al màxim cada oportunitat a pista. Si haguéssim tingut els punts de Hungaroring, ara també estaríem lluitant pel campionat general. Encara falten dos caps de setmana i continuarem treballant amb confiança i evitant problemes externs per a aconseguir el millor resultat possible”