Èxit de participació al càsting de l’espectacle F5

L’organització de l’espectacle F5 anuncia el tancament anticipat de la convocatòria de càsting després d’haver superat amb escreix el nombre d’inscripcions previstes. L’equip de producció es mostra molt satisfet per l’acollida i considera que aquest èxit confirma que a Andorra hi ha espai per a propostes artístiques arriscades, diferents i engrescadores.
El càsting tindrà lloc el pròxim 30 d’agost, a les 10 hores, a la Sala dels Arcs de la Massana. La sessió es concep com un espai de treball col·lectiu, on les persones participants realitzaran dinàmiques i exercicis dissenyats per a fomentar la interacció i la creativitat en grup.
L’organització també anuncia que F5 serà dirigit pel reconegut director Juanma Casero, que aportarà la seva experiència i mirada artística al projecte. Paral·lelament, Fvck i lloc seran els encarregats de fer un seguiment documentat en vídeo i a través de les seves xarxes socials de tot el procés creatiu i d’assajos, oferint així una finestra oberta perquè el públic pugui viure l’espectacle des de dins, conegui i se senti part d’un procés de creació.
Amb aquest èxit de convocatòria i la implicació de professionals destacats, F5 es consolida com un dels projectes escènics més estimulants del calendari cultural andorrà d’aquest any.