Iu Blasi i Martí Marijuan comencen la seva participació al Campionat Europeu de petits estats sub14

Des del 7 d’agost, la Federació Andorrana de Tennis (FAT) és present a l’ITF/Tennis Europe Small States Championships 14&U, que se celebra al Centre National de Tennis d’Esch/Alzette (Luxemburg). Aquesta competició reuneix cada any els nou petits estats d’Europa i forma part del Tennis Europe Junior Tour (categoria 2), amb l’objectiu d’oferir als joves talents una experiència internacional de primer nivell.
L’esdeveniment va començar amb tres jornades de training camp (8-10 d’agost), on els participants han pogut preparar-se tècnicament i tàcticament, així com compartir sessions d’entrenament amb jugadors d’altres països. Aquest dilluns, 11 d’agost, s’ha disputat la primera jornada del torneig oficial, que s’allargarà fins al 14 d’agost en format monrad, assegurant partits per a totes les posicions (individuals i dobles).
Andorra compta amb la representació de Iu Blasi Almeyda i Martí Marijuan Padilla en la categoria masculina, sota la direcció tècnica d’Òscar Pons. En el debut, Blasi ha aconseguit avançar als quarts de final amb una treballada victòria davant Djordje Kordic (Montenegro), mentre que Marijuan ha caigut contra Lenny Muller (Luxemburg) i jugarà, ara, per als llocs classificatoris. En dobles, la parella andorrana s’ha estrenat amb derrota davant de Kurt Bonnici (Malta) i Gianluca Pace (Malta).
Amb les pròximes jornades al davant, l’objectiu és continuar sumant minuts de competició, aprenentatge i experiència internacional, consolidant així el compromís de la Federació Andorrana de Tennis amb el creixement de la seva base.
Es poden seguir els resultats a https://te.tournamentsoftware.com/tournament/dd69f26c-215f-48e4-ae6a-20c093b0caf4/matches/20250812.