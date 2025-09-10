El Govern avança 100 places de la propera quota general d’autoritzacions de residència i treball

L’avançament de la quota que ha aprovat aquest dimecres el Govern respon a la necessitat que la quota fins ara actualment vigent, aprovada el passat mes d’abril, ja s’havia esgotat. Amb la clara voluntat de seguir impulsant un creixement digerible i sostenible pel país, el Govern ha aprovat l’ampliació, de forma “quirúrgica”, de la quota general d’immigració amb un petit contingent de 100 places per a determinades professions, tal com ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
A més, Molné també ha explicat que totes aquelles places que s’atorguin d’aquest avançament es restaran de la quota de 900 treballadors que el Govern ja tenia previst aprovar aquest proper mes d’octubre. Aquesta nova quota general, però, entrarà en vigor unes setmanes abans del previst, d’aquí a 3 setmanes. D’aquesta manera, es “garanteix un creixement sostenible del país sense deixar de banda els serveis bàsics i de primera necessitat de la societat, així com certes ocupacions estratègiques per les quals no hi ha professionals al país”.
La ministra ha explicat que la quota aprovada aquest dimecres, que entrarà en vigor aquest dijous, serà per a les següents professions: sectors sanitaris i educatius, cuidadors en centres sociosanitaris, assistents domiciliaris i conductors d’autobús, així com aquelles professions englobades als grups 1 i 2 de la classificació nacional d’ocupacions.