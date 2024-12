França tallarà l’accés a Andorra per la meteorologia aquest diumenge a la tarda

Una llevaneus a l’accés amb França. Foto: ATV /arxiu

Les autoritats franceses han acordat el tancament de l’accés a Andorra a partir d’aquest diumenge a la tarda per la previsió meteorològica que anuncia intenses nevades i fort vent. En un comunicat a través de les xarxes socials avisen d’un tall a partir de les 15 hores i per una durada indeterminada. Això vol dir que caldrà estar atent per a seguir l’evolució de l’estat de la xarxa viària en aquest punt, a l’RN-320.

Es tractaria del segon tall de frontera per condicions meteorològiques d’aquest hivern i que en la darrera nevada va generar malestar entre els comerciants de la localitat del Pas de la Casa en veure’s reduïdes les vendes considerablement.