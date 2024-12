Activitats lúdiques i creatives al Parc de Nadal de la Seu

Cartell anunciant el Parc de Nadal de la Seu (Aj. la Seu)

Divendres 27 i dissabte 28, d’11 a 13 hores, i de 16 a 18.30 hores, i diumenge 29 de desembre, d’11 a 13 hores i de 16 a 19 hores, tindrà lloc al pavelló poliesportiu de la Seu d’Urgell una nova edició del Parc de Nadal, un espai que oferirà un ampli ventall d’activitats lúdiques i creatives adreçades a nens i nenes. El preu de l’entrada és de 2€ (infants de 2 a 12 anys).

La regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica que “un any més, apostem per tenir el parc de nadal dins les diverses propostes del Món Màgic de les Muntanyes. Creiem que aquest esdevé un espai familiar en el que compartir, aprendre i gaudir d’aquestes dates especials, tenint a l’abast una enriquidora proposta de tallers, activitats, espais autònoms de joc i lectura, espectacles, entre d’altres”.

Moreno afegeix al respecte que “és molt interessant que nenes i nens tinguin alternatives lúdiques i educatives en períodes de vacances escolars. Assumint, així, la nostra responsabilitat i funció com un agent educatiu més”.





Tallers, activitats i espectacle final

D’entre la vintena de propostes, el Parc de Nadal oferirà tallers creatius, inflables, circuit vial, contacontes, maquillatge, animacions, així com un espai per a infants de 0 a 5 anys. També hi haurà una creperia i se celebraran diversos sortejos.

El Parc de Nadal proposa una diversitat de tallers que van des d’escriure la carta als Reis fins a cuinar galetes i brownies, pintar figures nadalenques, entre d’altres.

Els infants també podran gaudir d’activitats culturals com les sessions de contacontes: ‘El gegant i l’acordió’ i ‘La Vella de Romadriu i els manlleuats’.

La darrera jornada del Parc de Nadal, diumenge 29 de desembre, de 18 a 19 hores, infants i famílies podran gaudir de l’espectacle ‘Ous Esclafats’ amb la companyia La Sal dels Mars.





Servei de guarda d’infants

Com a novetat d’aquest any, el Parc de Nadal també disposarà d’un servei de guarda d’infants amb l’objectiu que les famílies puguin participar de les diferents propostes. S’oferiran 20 places per torn.

Per a gaudir d’aquest servei caldrà fer inscripció al mateix Parc de Nadal, aportant la targeta sanitària de l’infant i deixar un número de telèfon de contacte.

La programació del Parc de Nadal està organitzada per l’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb la col·laboració de diferents entitats del municipi i la Comissió de Festes.