El cinema lleidatà serà protagonista, dissabte, al Curtàneu

El reconegut guionista i director, Ignasi López, ha impartit aquest divendres un taller d’Stop Motion a alumnes de 2n d’ESO de l’IES Morelló (Esterri d’Àneu) en el marc de la 10a edició de Curtàneu, la Mostra internacional de cinema de curtmetratges a les Valls d’Àneu que també ha ofert projeccions per a tots els alumnes de l’IES Morelló. A la tarda la sala de plens d’Espot acollia una sessió variada i, després, al poliesportiu d’Esterri, s’havia programat una sessió de cinema esportiu.
L’organització té, hores d’ara, 120 persones inscrites a la gala que tindrà lloc aquest dissabte, dia 8 de novembre, al pavelló esportiu d’Esterri d’Àneu i que inclou el CURTAST, amb productes de proximitat i acompanyat pels vins dels Cellers Cota 730 de Rialp i Lo Bocoi d’Àneu d’Esterri d’Àneu.
La gala reunirà a totes les persones que han fet possible el festival al llarg d’aquests 10 anys i que comptarà amb la presència de l’ambaixadora d’enguany, Judit Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català. També hi assistiran artistes, filmmakers i representants de primer nivell de Catalunya Film Festivals, la coordinadora de festivals de Catalunya. Prèviament, a les 17 hores tindrà lloc la Sessió ilerdenca, novetat d’enguany, centrada en títols de cineastes lleidatans a la que hi assistiran directors i directores del territori. Prèviament, al matí, l’Auditori MónNatura Pirineus situat a les Planes de Son, acollirà lla sessió mediambiental que finalitzarà amb un petit debat entre els cineastes assistents i el públic.
Diumenge estan previstes 4 sessions: una sessió variada a les 12 hores, a la Casa de l’Os d’Isil; una sessió familiar, a les 17 hores, al poliesportiu d’Esterri d’Àneu; una sessió esportiva, a les 17 hores, a l’Estudi de Sorpe; i la sessió de cloenda, que tindrà lloc a les 19.30 hores, a l’Estudi de València d’Àneu.
El nou curtmetratge realitzat pels alumnes de l’escola La Closa d’Esterri d’Àneu dins del programa FEM UN CURT, patrocinat per l’Associació Cineasta Curtàneu, anomenat “Els nens perduts” dirigit per Irene Obiols, de Desoris Audiovisuals es projectarà dins de la sessió familiar del diumenge, a les 17 hores, al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.
Enguany el festival ha doblat el nombre de dies i ha incorporat un nou espai de projeccions al municipi d’Alt Àneu, Sorpe, que se suma a Esterri d’Àneu, Espot, Escaló (La Guingueta d’Àneu), Isil, València d’Àneu i Son (Alt Àneu).
El programa ofereix 63 curtmetratges per a tots els gustos, premiats per la crítica i els festivals de referència nacional i internacional. Es tracta de curtmetratges de diferents durades i temàtiques, entre la ficció, l’animació i els documentals, amb sessions temàtiques de cinema esportiu, mediambiental, familiar i una sessió dedicada als premis FOC atorgats per Òmnium Cultural (Cinema català i en català).
Entre els municipis que acullen la mostra hi ha espais singulars especialment dedicats durant la setmana al cinema, com ara l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu o el Poliesportiu d’Esterri d’Àneu. Una altra de les localitzacions és l’auditori de MónNatura Pirineus situat a les Planes de Son i també el Centre d’Interpretació de la Vila Closa del Poble d’Escaló, al municipi de la Guingueta d’Àneu.