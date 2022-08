La foscor només desapareix amb la llum. No permetis que la foscor s’apoderi de la teva vida. Tolera-la i sigues conscient que hi haurà moments en què la foscor et rodejarà. Entén també que només són cicles de vida. Al nostre planeta passa. La llum i la foscor formen part del nostre dia a dia. Per més fosca que sigui la nit, acaba sortint el dia. És més, de vegades a la nit pots veure brillar la lluna, les estrelles o una mica de llum que et permet avançar cap a altres llocs.

La foscor no és una cosa per témer. No cal ser un heroi per a sortir dels mals moments. No cal ser un campió per a sortir d’on no vols ser-hi. Només cal començar a caminar. En qualsevol adreça. Quan no saps on anar, però tens clar on no vols ser, qualsevol pas que t’allunyi és vàlid. La foscor no és dolenta. Les dificultats o les caigudes només són això, part de la vida.

A la vida hi ha moments i situacions molt diverses. Dona-li la volta a la truita, canvia les paraules, obre la teva ment. No et quedis a la foscor i et deixis empresonar per ella. No ets a la foscor, estàs buscant la llum. I, això, amic meu són coses molt diferents, encara que no ho creguis. Perquè això dona per fet que només estàs en una part del camí. Ja ho diuen a “Bollywood” si no és feliç no és el final.

